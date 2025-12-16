Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, a fost externat recent din spital, iar Ionel Culina, un apropiat al său, a oferit ultimele informații despre starea sa de sănătate. Fostul ofițer de presă al echipei a mărturisit că Dinu se simte mult mai bine și că se simte un entuziasm aparte în glasul său.

„Săptămâna trecută am vorbit cu el, e mult mai bine, a ieșit din spital. Are un tratament nou. E plin de viață! Pe Dinu îl simți din voce, de acolo îți dai seama dacă e ok, dacă are entuziasm. A început să doarmă… El era întotdeauna pe alt fus orar față de noi. El nu avea același fus orar cu Dinamo, era în altă emisferă. Când era fotbal, el dormea, când lumea muncea, el visa sau scria”, a povestit Ionel Culina, potrivit .

Cine e alături de Cornel Dinu în această perioadă dificilă

Ionel Culina a subliniat și sprijinul moral puternic pe care Cornel Dinu îl primește din partea unor nume grele din fotbalul românesc. „Procurorul” este susținut constant de Mircea Lucescu și , care îl vizitează frecvent. Deși nu mai este în forma de altădată, vârsta și starea de sănătate nu îl împiedică să rămână un simbol al clubului Dinamo.

„Dinu a fost idolul tuturor, este un simbol, o legendă a clubului. Nu este simplu, bătrânețea nu iartă pe nimeni! În același timp, este susținut moral de Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu, îl vizitează destul de des. Oamenii de bine ai lui Dinamo sunt alături de el”, a mai spus Culina.

Ce legătură are cu istoria clubului Dinamo

Ionel Culina a încheiat prin a aminti un fapt simbolic legat de viața lui Cornel Dinu și clubul Dinamo. „Procurorul” s-a născut în același an în care Dinamo a fost înființat – 1948 – iar farmecul și carisma sa continuă să fie o sursă de inspirație pentru fani și pentru fotbalul românesc.

„El e de o seamă cu Dinamo, e născut la 2 august 1948. A făcut 77 de ani. A fost mister toată viața! Și când nu ne spune nimic, el tot face o știre”, a concluzionat Culina, invitat în ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”.