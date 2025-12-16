Brigitte Macron a refuzat să ceară scuze după ce mai multe activiste feministe. Totuși, prima doamnă a Franței și-a reafirmat angajamentul în favoarea victimelor violenţei şi hărţuirii: „Când mi se cere ajutorul, îl ofer mereu în această privinţă, e o prioritate”.

Contextul în care Brigitte Macron a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”

La începutul acestei luni, întrebându-l pe comediantul Ary Abittan înainte de spectacolul său cum se simte, acesta a răspuns că este „speriat”, probabil referindu-se la posibilitatea ca activistele feministe să-i strice showul.

„Dacă sunt târfe proaste, le vom da afară”, a reacționat ea.

Până la urmă, patru activiste feministe i-au întrerupt spectacolul acestuia, scandând: „Abittan violator!”.

În 2021, comediantul a fost acuzat de viol de o tânără cu care se întâlnea la vremea respectivă. Până la urmă, dosarul a fost clasat, dar activistele feministe continuă să-i strice spectacolele.

Cum explică Brigitte Macron afirmațiile pe care le-a făcut

„Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, dar doar la ele mă gândesc! Nu pot să regret. Sunt soţia preşedintelui Republicii, dar întâi de toate sunt eu însămi. Prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat”, și-a explicat acum declarația Brigitte Macron, într-un interviu pentru Brut.

Prima doamnă a mai spus că discuția era privată, între patru persoane, și că și ea are „dreptul de a vorbi” şi „dreptul de a gândi”

„Trebuia să-l liniştesc (pe Abittan). Am vrut să-l liniştesc. Sigur că a fost într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte atunci”, a mai spus ea.