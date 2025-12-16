Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la Berlin, că nu se discută în prezent despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului și a subliniat că Ucraina nu va recunoaște, nici de jure, nici de facto, regiunea ca aparținând Federației Ruse.

Fără referendum, decizii „complexe” în contextul războiului

Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea unui referendum legat de problema teritorială a Donbasului, Zelenski a afirmat că subiectul nu se află, în acest moment, pe agenda autorităților de la Kiev.

„Nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a declarat președintele ucrainean, citat de Ukrinform.

Fără compromis pe tema teritorială în negocierile de pace

Zelenski a precizat că, în cadrul negocierilor de pace, nu a fost identificat până acum un compromis privind problema teritorială, poziția Rusiei rămânând neschimbată.

„Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus liderul de la Kiev.

Propunerea SUA: zonă economică liberă în Donbas

Potrivit lui Zelenski, partea americană încearcă să găsească o soluție de compromis și a propus ideea transformării Donbasului într-o „zonă economică liberă”. Președintele ucrainean a subliniat însă că un asemenea statut nu ar implica sub nicio formă controlul Federației Ruse asupra regiunii.

„O zonă economică liberă nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată”, a afirmat Zelenski.

Discuții fără consens la Berlin

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor purtate la Berlin între Zelenski și o delegație americană condusă de reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și de Jared Kushner.

La finalul întâlnirilor, președintele ucrainean a admis că există în continuare diferențe de poziție între părți în ceea ce privește problema teritorială și a precizat că discuțiile vor continua, deși „nu există încă un consens”.