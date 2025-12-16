B1 Inregistrari!
Externe » Donald Trump, reacție bizară după ce regizorul Rob Reiner a fost ucis

Donald Trump, reacție bizară după ce regizorul Rob Reiner a fost ucis

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 09:58
Donald Trump, reacție bizară după ce regizorul Rob Reiner a fost ucis
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Reacția lui Trump după moartea lui Rob Reiner
  2. Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă

Președintele american Donald Trump a scris pe rețeaua sa socială că regizorul Rob Reiner a murit din cauza „Sindromului Tulburării Trump”. Rob și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casă, principalul suspect fiind fiul lor, Nick.

Reacția lui Trump după moartea lui Rob Reiner

Donald Trump a scris pe Truth Social că Rob Reiner, „cândva un regizor foarte talentat și vedetă de comedie”, a murit „se pare că din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea”.

„Era cunoscut pentru faptul că i-a înnebunit pe oameni cu obsesia sa furioasă față de președintele Donald Trump, paranoia sa atingând noi culmi, pe măsură ce Administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție”, a mai scris preşedintele american.

Regizorul susținuse de-a lungul timpului candidații democrați.

Jimmy Kimmel, unul dintre contestatarii lui Trump, a catalogat mesajul președintelui drept „urât şi josnic”. „Mi-am spus: ‘Chiar şi pentru el, asta e prea mult’. Dar nimic nu e vreodată prea mult pentru el”, a susținut Kimmel.

Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă

Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți cu gâtul tăiat în conacul lor de 13,5 milioane de dolari din Los Angeles.

Principalul suspect e fiul lor, Nick, în vârstă de 32 de ani, care ar fi avut o dispută cu ei. Tânărul a fost arestat. Nick a fost în trecut dependent de droguri, dar a spus că a depășit această problemă.

Rob Reiner a realizat multe dintre cele mai cunoscute filme ale anilor 1980 și 1990. Între pelicule se numără „Stand By Me”, „The Princess Bride”, „A Few Good Men” și „When Harry Met Sally”.

