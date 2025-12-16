B1 Inregistrari!
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei

Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 15:05

Irinel Columbeanu a fost botezat într-o altă religie. Sursa foto: Captură video - Biserica Bunavestire Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. Momentul botezului, făcut public pe TikTok
  2. Declarația lui Irinel Columbeanu: „Am auzit glasul Domnului”
  3. „Viața capătă un sens dincolo de pierderi”
  4. „Poate fi o soluție pragmatică la frica de a fi singur”
  5. Biserica, mai mult decât credință: „Rețele sociale de sprijin”
  6. „Uneori e o renaștere autentică, alteori…”

Vestea că Irinel Columbeanu (68 de ani), fostul milionar de la Izvorani, s-a botezat la Biserica Baptistă chiar înainte de Crăciun a surprins opinia publică. Decizia a stârnit reacții puternice în mediul online: unii internauți îl critică, amintind de trecutul său nonconformist, în timp ce alții îl susțin și vorbesc despre o schimbare profundă de viață.

Momentul botezului, făcut public pe TikTok

Imaginile cu botezul lui Irinel Columbeanu au fost publicate pe TikTok de Robert Grecu, care a descris evenimentul drept unul „monumental”.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus acesta.

Declarația lui Irinel Columbeanu: „Am auzit glasul Domnului”

Fostul milionar a explicat public de ce a ales să se boteze. El a mărturisit că momentul-cheie a venit după ce a ajuns într-un azil de bătrâni.

„Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a spus Columbeanu.

„Viața capătă un sens dincolo de pierderi”

„Există un tipar psihologic destul de clasic care explică de ce cineva care a îmbătrânit și „a pierdut tot” poate decide să se boteze într-o altă credință: pierderea funcțiilor sociale și materiale lasă un gol uriaș în identitate și sens. Oamenii nu sunt doar colecții de bunuri sau roluri, suntem povestiri despre cine suntem și ce avem de făcut”, a explicat psihologul Radu Leca, pentru Click.

„Când povestea se destramă, pensia dispare, prietenii mor, casa e vândută, familia se îndepărtează, ritualul convertirii sau botezul apar ca o re-înscriere simbolică a unei narațiuni noi, „sunt iertat, sunt primit, viața mea capătă un sens dincolo de pierderi”, a adăugat.

„Poate fi o soluție pragmatică la frica de a fi singur”

Specialistul subliniază că botezul poate funcționa și ca un „restart” emoțional.

„Ritual, precum botezul, oferă o experiență concretă de „restart” psihologic, repetarea gestului, vorbele sacre, contactul cu comunitatea toate acestea sunt instrumente foarte eficiente de restabilire a continuității psihice”, a explicat psihologul.

„Din perspectiva terorii managementului terorii, confruntarea cu iminența morții și fragilitatea existenței fac credința într-o ordine transcendentă mult mai atractivă; convertirea reduce anxietatea existențială, fie că e un act sincer de credință, fie o soluție pragmatică la frica de a fi singur”, a mai spus el.

Biserica, mai mult decât credință: „Rețele sociale de sprijin”

Radu Leca a atras atenția asupra rolului comunitar al bisericilor.

„Bisericile și grupurile religioase nu sunt doar idei teologice, ci rețele sociale care oferă sprijin, vizite la domiciliu, mese comune și un loc fix în ritmul vieții iar când statul, familia sau vecinii nu mai oferă asta, oferta devine foarte seducătoare”, a spus el.

„Uneori e o renaștere autentică, alteori…”

Psihologul avertizează însă și asupra riscurilor: „Nu e timp aici pentru moralizări, uneori e o renaștere autentică, alteori este un rezultat din persuasiune abilă sau din nevoia pragmatică de apartenență”.

„Dar există și riscuri: dacă decizia e luată sub presiune, în context de manipulare sau cu pierderea capacității de a evalua consecințele (de exemplu, renunțarea la moșteniri sau la îngrijire medicală), rezultatul poate fi dăunător”, a mai explicat psihologul.

