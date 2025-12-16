Gigi Becali, cunoscutul finanțator al FCSB, a lansat o serie de critici acerbe la adresa unui fotbalist din propria echipă. Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în rândul iubitorilor de fotbal și nu numai. Acest episod vine într-un moment crucial pentru echipa FCSB, care luptă să își mențină poziția în SuperLiga românească. Becali, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, nu a ezitat să își exprime nemulțumirile cu privire la comportamentul jucătorilor săi.

Criticile lui Gigi Becali

Gigi Becali a declarat că unii jucători de la FCSB sunt mai preocupați de rețelele sociale decât de performanța pe teren.

„N-ai ce să faci. E ceva… Nu viaţă nesportivă, viaţa particulară, anturajul. Dacă am un anturaj care mă ţine tra-la-la şi stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal.

Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap şi ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut şi emoţia mea este în toate alea. Orice nebun îşi dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face şmecher.

Şi atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Şi nu doar că nu ai timp, dar când eşti pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai nişte prieteni, stai cu ei şi comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Vizat de critici ar fi atacantul Octavian Popescu, care a început promiţător la FCSB, dar a suferit în timp mai multe accidentări.

Becali: Scoate TikTok-ul ăsta satanist!

Nu e prima dată când patronul FCSB se arată chiar scandalizat de rețelele sociale.

„Am vrut să văd și eu. Și când am văzut, ia bă, cum e Instagramul? Ia dă, apasă pe instagram: femei, femei, femei, femei. Păi ce-i asta, asta e Instagram? Păi numai femei. Păi normal, că alea numai femei frumoase. Mă uitam la femei, ia uite, mă, ce faci? Acum mă uit la femei? Ia scoate-l.

Pe urmă, TikTok-ul. Că stai că dă cu tine pe TikTok. Ia bagă TikTok-ul pe ăla. L-a băgat TikTok-ul ca să văd ale mele, adică ce mă dă pe mine. Hai mai dă-i una, hai mai dă-i una. Când am făcut, era ceasul 3, și era ceasul 5 și eu eram pe TikTok.

Băi, nu că l-am lăsat, l-am luat și am spart telefonul. L-am dat de pământ și am zis scoate TikTok-ul ăsta satanist, ăsta-i draci, bă, dracii. Păi dacă eu m-am uitat puțin și 2 ore am stat, de la 3-5, 2 ore. Păi mintea ta pe urmă stă numai acolo la alea și te apucă și vezi 5 ore, 7 ore. Îți mănâncă capul și creierul. Băi, așa este, este întrebați doctorii, să vedeți”, în această vară.