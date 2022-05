Șeful Republicii Populare Donețk (RPD), Denis Pushilin, a transmis că , informează

„Rusia este aici pentru totdeauna, iar voi sunteți în sfârșit acasă. Acum pentru totdeauna. Nimeni nu ne-o va lua”, a declarat Denis Pushilin după ce a participat la evenimentele de marcare a Zilei Victoriei.

„Avem putere, avem oportunități, avem sprijinul celei mai mari țări frumoase – Rusia”, le-a transmis șeful Republicii Populare Donețk locuitorilor din Mariupol. „Sarcina este de , ceea ce nu a fost posibil până acum”, a adăugat Denis Pushilin.

Pushilin susține că uzina de oțel Azovstal, unde sunt în continuare câteva sute de soldați ucraineni „a afectat negativ ecologia orașului”.

„Dacă Azovstal nu este restaurat, atunci vom face o stațiune”, a continuat Denis Pushilin, menționând că va crea locuri de muncă suplimentare și va aduce venituri orașului.

De asemenea, acesta a spus că RPD se confruntă cu sarcina de , iar apoi republica va decide asupra viitorului său.

„De îndată ce ajungem la granițele constituționale ale Republicii Populare Donețk, acestea sunt granițele fostei regiuni Donețk, vom lua decizia… Acum sarcina principală este să ne eliberăm toate pământurile, să începem reconstrucția orașelor”, el a adăugat.

Pe 21 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova și a Republicii Populare Lugansk.

Looks like very small, limited Victory Day events all around Russia and areas in Ukraine under occupation. In Mariupol, Donetsk figurehead Denis Pushilin lit a torch and marched with a large St. George flag through the ruined city.

— Christopher Miller (@ChristopherJM)