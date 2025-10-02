B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Shein deschide primele magazine fizice permanente în Europa. Unde vor fi inaugurate noile locații

Shein deschide primele magazine fizice permanente în Europa. Unde vor fi inaugurate noile locații

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 13:48
Shein deschide primele magazine fizice permanente în Europa. Unde vor fi inaugurate noile locații
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce Shein deschide primele magazine fizice permanente în Franța
  2. Cum vor funcționa noile locații Shein
  3. Ce critici însoțesc expansiunea Shein

Shein deschide primele magazine fizice permanente, marcând o schimbare majoră pentru unul dintre cele mai populare branduri de fast-fashion din lume. După ani întregi în care a dominat piața online, retailerul asiatic face pasul către comerțul clasic, alegând Franța ca teren de test.

Primul spațiu va fi inaugurat la Paris, urmând ca alte cinci locații să își deschidă porțile în orașele Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges.

De ce Shein deschide primele magazine fizice permanente în Franța

Potrivit declarației pentru BBC, Franța a fost aleasă ca „teren natural de testare”, fiind o piață influentă în lumea modei. Deși compania a organizat anterior magazine temporare în Madrid și Paris, este pentru prima dată când Shein deschide primele magazine fizice permanente, marcând o schimbare semnificativă în strategia de business.

Cum vor funcționa noile locații Shein

Noile spații comerciale Shein nu vor funcționa ca magazine independente, ci sub forma unor „shop-in-shop”, integrate în cadrul marilor magazine universale operate de Société des Grands Magasins (SGM), companie cunoscută pentru administrarea unor branduri emblematice precum BHV Marais și Galeries Lafayette. Prin această strategie, retailerul de modă rapidă urmărește nu doar să-și consolideze prezența pe piața franceză, ci și să contribuie la dinamizarea comerțului tradițional.

Shein anunță că odată cu deschiderea acestor prime magazine fizice permanente, vor fi create aproximativ 200 de locuri de muncă în Franța.

Ce critici însoțesc expansiunea Shein

Deși intrarea Shein în retailul fizic este prezentată drept un pas strategic pentru apropierea de consumatori și pentru consolidarea brandului pe piața europeană, expansiunea companiei nu este lipsită de controverse. Criticii atrag atenția asupra modelului de „fast fashion”, care încurajează consumul excesiv și are consecințe serioase asupra mediului, prin generarea unor cantități uriașe de deșeuri textile și printr-un lanț de producție cu amprentă ecologică ridicată.

Mai mult, aspectele sociale rămân problematice: un raport realizat de organizația Public Eye în 2024 a scos la iveală că muncitorii unor furnizori ai Shein ar fi obligați să lucreze în condiții precare, cu programe ce ajung până la 75 de ore pe săptămână, ridicând semne de întrebare legate de respectarea drepturilor angajaților.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
Externe
Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
Externe
Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
Externe
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Externe
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Externe
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Externe
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Externe
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
Externe
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Externe
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Externe
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Ultima oră
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
14:59 - Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
14:52 - Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
14:46 - Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
14:41 - Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
14:40 - Trucuri pentru reducerea facturii la energie. Ce trebuie să faci dacă ai centrală termică de apartament
14:31 - Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
14:11 - Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”