Shein deschide primele magazine fizice permanente, marcând o schimbare majoră pentru unul dintre cele mai populare branduri de fast-fashion din lume. După ani întregi în care a dominat piața online, retailerul asiatic face pasul către comerțul clasic, alegând Franța ca teren de test.

Primul spațiu va fi inaugurat la Paris, urmând ca alte cinci locații să își deschidă porțile în orașele Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges.

De ce Shein deschide primele magazine fizice permanente în Franța

Potrivit declarației pentru , Franța a fost aleasă ca „teren natural de testare”, fiind o piață influentă în lumea modei. Deși compania a organizat anterior magazine temporare în Madrid și Paris, este pentru prima dată când Shein deschide primele magazine fizice permanente, marcând o schimbare semnificativă în strategia de business.

Cum vor funcționa noile locații Shein

Noile spații comerciale Shein nu vor funcționa ca magazine independente, ci sub forma unor „shop-in-shop”, integrate în cadrul marilor magazine universale operate de Société des Grands Magasins (SGM), companie cunoscută pentru administrarea unor branduri emblematice precum BHV Marais și Galeries Lafayette. Prin această strategie, retailerul de modă rapidă urmărește nu doar să-și consolideze prezența pe piața franceză, ci și să contribuie la dinamizarea comerțului tradițional.

Shein anunță că odată cu deschiderea acestor prime magazine fizice permanente, vor fi create aproximativ 200 de locuri de muncă în Franța.

Ce critici însoțesc expansiunea Shein

Deși intrarea Shein în retailul fizic este prezentată drept un pas strategic pentru apropierea de consumatori și pentru consolidarea brandului pe piața europeană, expansiunea companiei nu este lipsită de controverse. Criticii atrag atenția asupra modelului de „fast fashion”, care încurajează consumul excesiv și are consecințe serioase asupra mediului, prin generarea unor cantități uriașe de deșeuri textile și printr-un lanț de producție cu amprentă ecologică ridicată.

Mai mult, aspectele sociale rămân problematice: un raport realizat de organizația Public Eye în 2024 a scos la iveală că muncitorii unor furnizori ai Shein ar fi obligați , cu programe ce ajung până la 75 de ore pe săptămână, ridicând semne de întrebare legate de respectarea drepturilor angajaților.