Sindicatele din Franța anunță o nouă mobilizare pentru 31 ianuarie / Vor fi ample manifestații împotriva reformei din sistemul de pensionare

După prima , acestea anunță o nouă mobilizare pentru 31 ianuarie. Se anunță greve și manifestații, sporind presiunea asupra Executivului.

La protestele de ieri, 19 ianuarie, au participat peste 1,12 milioane de manifestanți, potrivit Ministerului de Interne. Sindicatele spun că au fost 2 milioane de participanți.

Organizaţiile sindicale CFDT, Force ouvrière, CGT, Unsa, CFE-CGC, Solidaires, CFTC şi FSU au participat la această reuniune.

Secretarul general al CGT, Philippe Martinez, se așteaptă ca pe 31 ianuarie să participe „peste două milioane” de manifestanți în întreaga țară.

Sindicatele anunță că acest nivel a mai fost atins în 1995, în cadrul unei greve împotriva unei reforme a pensionării lui Alain Juppe, pe care a abandonat-o, potrivit .

„Această dată sindicală lansează o mobilizare puternică în domeniul pensiilor, de durată”, spunea Laurent Berger pe 10 ianuarie.

Creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a dus la nemulțumirea multor francezi. Joi, 19 ianuarie, au avut loc proteste masive cu peste 1,12 milioane de manifestanți. Cifrele au fost anunțate de Ministerul de Interne de la Paris, în timp ce sindicaliștii au spus că numărul manifestanților s-a ridicat la două milioane.

