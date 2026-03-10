Elon Musk rămâne în fruntea clasamentului celor mai bogați oameni de pe planetă, conform datelor publicate marți de revista Forbes.

La cât a ajuns averea liderului Tesla și cine ocupă următoarele poziții

Averea lui în prezent la 839 de miliarde de dolari, o cifră uriașă comparativ cu cele 342 de miliarde de dolari înregistrate în urmă cu doar un an. Această valoare este de trei ori mai mare decât averile cumulate ale următorilor doi miliardari din listă: co-fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) și Sergey Brin (237 de miliarde de dolari). Pe locurile patru și cinci se situează Jeff Bezos (224 de miliarde de dolari) și Mark Zuckerberg (222 de miliarde de dolari).

În top 10 cei mai bogați oameni se regăsesc doar americani, iar singurele excepții sunt francezul Bernard Arnault, aflat pe locul șapte cu 171 de miliarde de dolari, și spaniolul Amancio Ortega, pe locul zece, cu 148 de miliarde de dolari.

Cum înmulțit inteligența artificială numărul miliardarilor

Potrivit publicației Forbes, numărul miliardarilor la nivel global a atins pragul de 3.428 de persoane, cu aproape 400 mai mulți față de anul precedent. Aceștia dețin împreună o avere care însumează 20.100 miliarde de dolari. Jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn, a explicat că această evoluție se datorează în mare parte piețelor bursiere propulsate de sectorul inteligenței artificiale.

„Planeta a câştigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieţei bursiere alimentat de inteligenţa artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau de neimaginat”, a explicat jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn.

În prezent, 20 de persoane au o avere netă estimată la peste 100 de miliarde de dolari, un record istoric, având în vedere că în anul 2017 nicio persoană din lume nu atingea acest prag.

De ce Elon Musk rămâne liderul miliardarilor

Pe lângă succesul companiilor de tehnologie, clasamentul de anul acesta evidențiază și evoluții spectaculoase în sectorul criptomonedelor. Changpeng Zhao, fostul șef al Binance, a văzut cum averea sa a urcat de la 47 la 110 miliarde de dolari într-un singur an, după ce a fost grațiat de Donald Trump. De asemenea, președintele SUA a înregistrat o creștere de 27% a averii, ajungând la 6,5 miliarde de dolari, situându-se pe locul 645 în top.

„În mare parte datorită investiţiilor în sectorul criptomonedelor şi a ridicării sancţiunilor financiare pentru fraudă în New York”, a mai precizat jurnalistul.

Statele Unite continuă să aibă cei mai mulți miliardari din lume, cu un total de 989 de persoane, fiind urmate în clasament de China și India, scrie .