B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari

Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari

Flavia Codreanu
10 mart. 2026, 20:42
Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. La cât a ajuns averea liderului Tesla și cine ocupă următoarele poziții
  2. Cum înmulțit  inteligența artificială numărul miliardarilor
  3. De ce Elon Musk rămâne liderul miliardarilor

Elon Musk rămâne în fruntea clasamentului celor mai bogați oameni de pe planetă, conform datelor publicate marți de revista Forbes.

La cât a ajuns averea liderului Tesla și cine ocupă următoarele poziții

Averea lui Musk este estimată în prezent la 839 de miliarde de dolari, o cifră uriașă comparativ cu cele 342 de miliarde de dolari înregistrate în urmă cu doar un an. Această valoare este de trei ori mai mare decât averile cumulate ale următorilor doi miliardari din listă: co-fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) și Sergey Brin (237 de miliarde de dolari). Pe locurile patru și cinci se situează Jeff Bezos (224 de miliarde de dolari) și Mark Zuckerberg (222 de miliarde de dolari).

În top 10 cei mai bogați oameni se regăsesc doar americani, iar singurele excepții sunt francezul Bernard Arnault, aflat pe locul șapte cu 171 de miliarde de dolari, și spaniolul Amancio Ortega, pe locul zece, cu 148 de miliarde de dolari.

Cum înmulțit  inteligența artificială numărul miliardarilor

Potrivit publicației Forbes, numărul miliardarilor la nivel global a atins pragul de 3.428 de persoane, cu aproape 400 mai mulți față de anul precedent. Aceștia dețin împreună o avere care însumează  20.100 miliarde de dolari. Jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn, a explicat că această evoluție se datorează în mare parte piețelor bursiere propulsate de sectorul inteligenței artificiale.

„Planeta a câştigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieţei bursiere alimentat de inteligenţa artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau de neimaginat”, a explicat jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn.

În prezent, 20 de persoane au o avere netă estimată la peste 100 de miliarde de dolari, un record istoric, având în vedere că în anul 2017 nicio persoană din lume nu atingea acest prag.

De ce Elon Musk rămâne liderul miliardarilor

Pe lângă succesul companiilor de tehnologie, clasamentul de anul acesta evidențiază și evoluții spectaculoase în sectorul criptomonedelor. Changpeng Zhao, fostul șef al Binance, a văzut cum averea sa a urcat de la 47 la 110 miliarde de dolari într-un singur an, după ce a fost grațiat de Donald Trump. De asemenea, președintele SUA a înregistrat o creștere de 27% a averii, ajungând la 6,5 miliarde de dolari, situându-se pe locul 645 în top.

În mare parte datorită investiţiilor în sectorul criptomonedelor şi a ridicării sancţiunilor financiare pentru fraudă în New York”, a mai precizat jurnalistul.

Statele Unite continuă să aibă cei mai mulți miliardari din lume, cu un total de 989 de persoane, fiind urmate în clasament de China și India, scrie Antena3.

Tags:
Citește și...
Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
Externe
Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
Externe
Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura
Externe
Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura
Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
Externe
Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
Hoție în Casa Domnului. Papa Leon a acceptat demisia unui episcop acuzat de furt
Externe
Hoție în Casa Domnului. Papa Leon a acceptat demisia unui episcop acuzat de furt
Trump le-a oferit pantofii lui preferați bărbaților din stafful său. Un oficial s-a plâns că nu mai poate purta Louis Vuitton. Cât costă perechea
Externe
Trump le-a oferit pantofii lui preferați bărbaților din stafful său. Un oficial s-a plâns că nu mai poate purta Louis Vuitton. Cât costă perechea
Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE
Externe
Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE
Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
Externe
Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
Externe
Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
Externe
Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
Ultima oră
21:23 - Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
21:18 - Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
21:15 - Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
20:44 - Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
20:42 - Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
20:02 - Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
19:59 - Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
19:24 - Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
19:23 -  O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
19:23 - Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura