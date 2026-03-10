Escaladarea conflictului militar care implică Iranul începe să producă efecte tot mai vizibile asupra populației civile și asupra infrastructurii din mai multe regiuni ale țării. Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii a lansat un apel financiar internațional pentru a susține operațiunile umanitare desfășurate în Iran în perioada următoare.

Ce apel face Crucea Roșie

(FICR) a anunțat că încearcă să mobilizeze aproximativ 40 de milioane de franci elvețieni pentru sprijinirea activităților umanitare ale Semilunii Roșii Iraniene. Suma echivalează cu aproximativ 44 de milioane de euro și ar urma să fie utilizată pentru a răspunde nevoilor tot mai mari generate de conflict.

Potrivit organizației, fondurile sunt destinate susținerii intervențiilor realizate de Semiluna Roșie Iraniană, care acționează deja în numeroase zone afectate. Planul umanitar vizează sprijinirea a aproximativ cinci milioane de persoane din 30 de provincii ale Iranului, pe o perioadă estimată de 16 luni.

Cine va primi prioritate în cadrul programului umanitar

Organizațiile implicate în intervenție au transmis că ajutorul va fi direcționat cu prioritate către populația afectată direct de lupte și de distrugerile provocate de bombardamente.

„Va fi dată prioritate celor care sunt direct afectaţi de ostilităţi, de daunele aduse infrastructurii şi de întreruperea serviciilor de bază”, a indicat FICR, potrivit Digi24.

Pe lângă sprijinul direct pentru civili, programele umanitare vor include intervenții pentru asigurarea accesului la servicii esențiale și pentru susținerea comunităților care se confruntă cu întreruperi ale infrastructurii.

Cât de amplă este mobilizarea echipelor de intervenție

Operațiunile de ajutorare sunt deja în desfășurare în mai multe regiuni ale , unde voluntarii și personalul umanitar încearcă să răspundă rapid situațiilor de urgență.

„Activitatea pe teren a Semilunii Roşii Iraniene şi a FICR este vitală pentru salvarea de vieţi, fiecare moment contează”, a indicat reprezentanta FICR în Iran, Maria Martinez.

Potrivit datelor comunicate de organizație, peste 2.100 de echipe de intervenție au fost mobilizate până în prezent. Acestea sunt sprijinite de aproximativ 6.500 de membri ai personalului și voluntari care acționează în comunitățile afectate.

Care este bilanțul victimelor după escaladarea conflictului

Conflictul a produs deja pierderi importante atât în rândul militarilor, cât și al populației civile.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a declarat că aproximativ 1.900 de soldați și comandanți ai regimului iranian ar fi fost uciși de la începutul operațiunilor militare.

În același timp, organizația neguvernamentală HRANA estimează că peste 1.100 de civili au murit din 28 februarie, data la care conflictul s-a intensificat.