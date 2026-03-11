B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Studiu: Pădurile Europei, tot mai afectate de incendii, insecte și furtuni. România ar putea avea uscări masive de arbori până în 2100

Studiu: Pădurile Europei, tot mai afectate de incendii, insecte și furtuni. România ar putea avea uscări masive de arbori până în 2100

Selen Osmanoglu
11 mart. 2026, 09:09
Studiu: Pădurile Europei, tot mai afectate de incendii, insecte și furtuni. România ar putea avea uscări masive de arbori până în 2100
Image by Joe from Pixabay
Cuprins
  1. Efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile
  2. Incendiile, principala amenințare pentru pădurile Europei
  3. Sudul României, printre zonele vulnerabile
  4. Pădurile monocultură, mai vulnerabile
  5. Sute de mii de hectare afectate deja de dăunători

Suprafețele împădurite afectate de incendii, insecte și vijelii s-ar putea dubla până la finalul secolului, potrivit celui mai amplu studiu realizat la nivel european. În scenariile pesimiste, România ar putea fi afectată de uscări masive de arbori în sudul țării, iar incendiile de pădure ar deveni tot mai frecvente.

Efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile

Schimbările climatice încep să se resimtă tot mai puternic în pădurile din România. Un exemplu este pădurea de pin de pe dealul Lempeșului, situată în apropiere de Brașov, unde mii de arbori s-au uscat complet în ultimii cinci ani.

Specialiștii spun că principalele cauze sunt seceta prelungită și temperaturile tot mai ridicate din ultimii ani, fenomene resimțite în întreaga țară.

„Suntem martorii unei secete fără precedent în sud-estul României, seceta de acum depășește, după calculele noastre, efectele secetei din 46-47”, a spus Dănuț Chira, cercetător științific ICAS Brașov, conform Știrile ProTv.

Arborii slăbiți de lipsa apei devin mult mai vulnerabili la incendii, dar și la atacurile insectelor dăunătoare.

Incendiile, principala amenințare pentru pădurile Europei

Un studiu recent coordonat de Universitatea Tehnică din Munchen arată că incendiile reprezintă cea mai mare amenințare pentru pădurile Europei în următoarele decenii.

Potrivit cercetării, până în anul 2100 suprafețele afectate de incendii ar putea crește cu aproximativ 183%. Acest lucru ar însemna că anual peste 200.000 de hectare de pădure ar putea fi distruse de foc, majoritatea în zona mediteraneană.

În același timp, alte regiuni ale continentului se vor confrunta mai ales cu atacuri ale insectelor de scoarță. Cercetătorii estimează că, spre sfârșitul secolului, aceste insecte ar putea afecta anual aproape 60.000 de hectare de pădure în centrul Europei.

Sudul României, printre zonele vulnerabile

Specialiștii avertizează că România nu va fi ocolită de aceste fenomene. Sudul țării ar putea deveni una dintre zonele cele mai afectate de incendii și uscări masive ale arborilor.

„În sudul României vom avea păduri afectate de incendii. La fel și uscări în masă. Vedem în momentul de față pădurile din jurul Bucureștiului care se usucă, se usucă stejarii. Specii pe care le vedeam la altitudini mai joase vor ocupa spații la altitudini mai înalte. De exemplu, o să vedem cum urcă carpenul, la fel fagul va lua locul molidului la munte”, a spus Mihai Niță, cercetător științific Universitatea Transilvania Brașov.

Pădurile monocultură, mai vulnerabile

Cercetătorii atrag atenția că o parte importantă a pădurilor din România ar putea fi mai vulnerabilă la schimbările climatice. Este vorba despre peste un milion de hectare de păduri plantate în anii ’60, unde predomină o singură specie de arbori.

Aceste păduri sunt mai expuse la doborâri provocate de furtuni sau la atacurile insectelor. În schimb, zonele împădurite cu mai multe specii de arbori sunt mult mai rezistente.

„În atacurile de insecte trebuie să folosim cât mai multe specii, dar native, în compozițiile de împădurire. Și astfel, dacă una din specii e afectată de un dăunător, rămân celelalte care păstrează permanența pădurii”, a spus Radu Melu, reprezentant WWF România.

Sute de mii de hectare afectate deja de dăunători

Problema nu este doar una de perspectivă, spun specialiștii. Potrivit raportului pe anul trecut al Regiei Naționale Romsilva, aproape o jumătate de milion de hectare din pădurile administrate de instituție au fost afectate de insecte.

În același timp, incendiile de pădure au produs pagube estimate la aproximativ 3,6 milioane de lei. Specialiștii avertizează că, fără măsuri de adaptare și protejare a ecosistemelor forestiere, aceste pierderi ar putea crește semnificativ în deceniile următoare.

