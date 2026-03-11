B1 Inregistrari!
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat"

Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 09:13
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Incendiu autocar Sursa foto: X
Cuprins
  1. O nouă tragedie în Elveția
  2. Autocarul a fost distrus complet
  3. Elveția se confruntă cu o nouă tragedie

Elveția se confruntă cu o nouă tragedie, în condițiile în care cel puţin şase persoane și-au pierdut viața în focul ce a cuprins un autocar, pe o stradă din orășelul Kerzers. Poliţia ia în calcul ipoteza unui act criminal deliberat.

O nouă tragedie în Elveția

Un autocar cu pasageri a luat foc marţi seară într-un orăşel din cantonul Fribourg, din Elveția. În incendiu au murit cel puțin șase persoane, iar alte cinci au suferit arsuri de diferite grade, conform informațiilor oficiale. Poliția ia în calcul un act criminal deliberat, conform AFP.

Incendiul izbucnit în marți după-amiază târziu într-un autocar de transport regional la Kerzers. Poliția consideră că este vorba despre un act intenționat. Autoritățile nu au oferit detalii despre ipotezele pe care le au în vedere. Scenariile merg de la un act sinucigaș autoimolare până la un incident terorist.

„În prezent, poliţia favorizează o cauză umană la originea incendiului şi chiar un act deliberat. (…) Nu au fost implicate alte vehicule, doar autobuzul. Şi acest autobuz a luat foc (…) Încercăm în prezent să stabilim motivul precis pentru care s-a întâmplat acest lucru”, a precizat Frédéric Papaux, subofiţer al poliţiei cantonale.

Pentru a încerca să stabilească circumstanţele în care a fost declanșat incendiul, poliţia a deschis o linie telefonică pentru martori. Din informațiile existente până acum se știe că focul a izbucnit în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a orașului. Mai multe videoclipuri care circulă online prezintă flăcări înalte de câţiva metri ridicându-se din mijlocul autocarului.

Autocarul a fost distrus complet

Focul foarte puternic a distrus complet autocarul. Autoritățile de urgența https://www.b1tv.ro/externe/incendiu-elvetia-un-cunoscut-fotbalist-printre-victimele-tragediei-1654067.htmldin Elveția au intrat în contact cu pasagerii. Echipajele de salvatori au ajutat la evacuarea și îngrijirea pasagerilor răniți și panicați. Mai multe ambulanţe şi un elicopter au transportat trei persoane rănite la spital. Alte două victime au fost examinate la faţa locului deoarece nu necesitau spitalizare. Concomitent, pompierii au inițiat acțiunile pentru stingerea incendiului.

„Serviciile de urgenţă sosite la faţa locului au intrat imediat în contact cu persoane panicate şi rănite, care coborau din autobuz, pentru că erau pasageri. (…) Vehiculul a fost complet cuprins de flăcări. Pompierii au efectuat operaţiuni de salvare şi stingere”, a relatat Frédéric Papaux.

Autocarul, care circula între Düdingen şi Kerzers, aparţine PostBus, principala companie regională de transport rutier public. Vehiculele acesteia sunt folosite de elevi, dar și de lucrătorii navetiști sau de locuitorii comunităților izolate.

„Această veste tragică ne afectează profund pe toţi. Gândurile noastre sunt alături de răniţi şi de familiile celor decedaţi. O echipă de asistenţă psihologică va fi disponibilă colaboratorilor începând de mâine (miercuri)”, a reacţionat compania, citată de agenţia de presă ATS-Keystone.

Elveția se confruntă cu o nouă tragedie

Acest eveniment tragic survine la aproximativ două luni după incendiul care a distrus un club din staţiunea de schi Crans-Montana. Focul a izbucnit în ajunul Anului Nou, în timpul unei petreceri și s-a soldat cu 41 de morţi şi 115 răniţi, inclusiv mulţi turişti.

La sfârșitul lunii februarie, 58 de persoane rănite erau încă spitalizate în Elveția și în străinătate.

În acest caz autoitățile au demarat o anchetă care vizează nouă persoane, între care cinci actuali și foști funcționari municipali,

