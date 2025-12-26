B1 Inregistrari!
Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 16:14
Sursa foto simbol: Freepik

Doi indivizi au încercat să fure un bancomat dintr-un magazin. S-a întâmplat în Texas, Statele Unite. Au făcut prăpăd în magazin, dar cu banii tot nu s-au ales.

Au încercat să fure un bancomat

Imaginile cu jaful ratat au fost surprinse de camerele de supraveghere din magazin și din parcare. Unul dintre hoți a intrat cu forța în magazin și a legat un cablu metalic de bancomat. Celălalt capăt fusese prins de mașină.

Mașina a smuls din perete bancomatul, care a făcut zob rafturile.

Cei doi hoți au fugit cu bancomatul, numai că, nu după mult timp, acesta s-a desprins. Indivizii au fost nevoiți să abandoneze ATM-ul în drum.

Poliția îi caută acum și suspectează că sunt aceeași responsabili și de alte jafuri similare din zonă.

