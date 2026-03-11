Modelele climatice analizate de meteorologi arată că fenomenul El Niño ar putea evolua semnificativ în lunile următoare. În anumite condiții, acesta s-ar putea transforma chiar într-un episod foarte puternic. Pentru ca acest scenariu să devină realitate, vânturile comerciale care suflă din est spre vest de-a lungul ecuatorului trebuie să slăbească. Astfel, apele calde din Pacificul vestic ar putea să se deplaseze spre est și să ajungă la suprafață.
Până acum, această schimbare nu s-a produs constant, însă numeroase modele computerizate indică faptul că situația s-ar putea modifica în perioada următoare. Unele simulări climatice, inclusiv cele realizate de cunoscuta suită europeană de prognoză, indică un scenariu mai intens. Acestea sugerează că El Niño s-ar putea transforma într-un fenomen extrem, numit „Super El Niño”, până spre sfârșitul toamnei.
Dacă acest scenariu s-ar confirma, sezonul uraganelor din Atlantic ar putea fi mai calm decât de obicei. Explicația ține de intensificarea fenomenului numit wind shear. Acesta reprezintă diferențe de viteză și direcție ale vântului la altitudini diferite, care pot împiedica formarea și dezvoltarea furtunilor tropicale și a uraganelor. În același timp, anii dominați de El Niño tind să ridice temperatura medie globală la suprafață. Acest fenomen poate amplifica efectele încălzirii climatice provocate de activitatea umană. Un episod puternic ar putea împinge temperaturile planetei către noi recorduri și ar putea accelera fenomene precum albirea coralilor sau alte dezechilibre ecologice.
Totuși, meteorologii avertizează că previziunile pentru El Niño sunt mai puțin sigure în această perioadă a anului. Motivul este așa-numita „barieră de predicție a primăverii”. În această etapă, evoluția fenomenului este dificil de estimat. Specialiștii compară situația cu încercarea de a face prognoze într-o ceață densă. Prognozele devin mai clare abia atunci când apar suficiente date pentru a contura o imagine mai precisă asupra evoluției viitoare.