Un nou semnal de alarmă vine din partea climatologilor! Fenomenul El Niño pare tot mai aproape să revină și să se intensifice în lunile următoare. Acesta are potențialul de a da peste cap tiparele meteorologice la nivel global. Potrivit , dacă se instalează în momentul potrivit, fenomenul ar putea influența sezonul uraganelor din Atlantic. De asemenea, ar putea împinge temperatura planetei către noi recorduri, fie în 2026, fie în 2027.

Ce sunt El Niño și La Niña și de ce pot schimba vremea în întreaga lume

Două fenomene climatice din Pacificul tropical, El Niño și La Niña, pot influența vremea pe aproape întreg globul. Aceste cicluri apar, de regulă, o dată la câțiva ani și modifică echilibrul climatic al planetei. Impactul lor diferă mult de la o regiune la alta. În unele zone ale Africii pot provoca inundații, iar în altele secetă severă. De asemenea, pot genera furtuni de iarnă puternice pe Coasta de Vest a Americii de Nord.

În cazul El Niño, efectele sunt adesea asociate cu episoade de căldură mai intense la nivel global. Fenomenul apare atunci când apele din Pacificul tropical ecuatorial devin neobișnuit de calde.

Această încălzire provoacă schimbări importante în circulația vânturilor și în distribuția precipitațiilor. În prezent, mase de apă mai caldă decât normalul se deplasează sub suprafața oceanului din Pacificul tropical vestic spre cel estic. Specialiștii consideră că acest proces ar putea fi un semn timpuriu al apariției unui episod El Niño. Totuși, prognozele climatice rămân încă incerte.

Analizele realizate de centrele de monitorizare din SUA și Australia indică faptul că actuala La Niña, relativ slabă, se va diminua în lunile următoare. Experții estimează că, pentru o perioadă, vor domina condiții „ENSO neutre”, în care nici El Niño, nici La Niña nu influențează puternic sistemul climatic. Dacă tendința actuală continuă, un episod El Niño ar putea apărea spre sfârșitul verii sau în toamnă.

Care sunt șansele ca El Niño să se transforme într-un „Super El Niño”