Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño" și ar aduce vreme extremă

Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 09:12
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce sunt El Niño și La Niña și de ce pot schimba vremea în întreaga lume
  2. Care sunt șansele ca El Niño să se transforme într-un „Super El Niño”

Un nou semnal de alarmă vine din partea climatologilor! Fenomenul El Niño pare tot mai aproape să revină și să se intensifice în lunile următoare. Acesta are potențialul de a da peste cap tiparele meteorologice la nivel global. Potrivit CNN, dacă se instalează în momentul potrivit, fenomenul ar putea influența sezonul uraganelor din Atlantic. De asemenea, ar putea împinge temperatura planetei către noi recorduri, fie în 2026, fie în 2027.

Ce sunt El Niño și La Niña și de ce pot schimba vremea în întreaga lume

Două fenomene climatice din Pacificul tropical, El Niño și La Niña, pot influența vremea pe aproape întreg globul. Aceste cicluri apar, de regulă, o dată la câțiva ani și modifică echilibrul climatic al planetei. Impactul lor diferă mult de la o regiune la alta. În unele zone ale Africii pot provoca inundații, iar în altele secetă severă. De asemenea, pot genera furtuni de iarnă puternice pe Coasta de Vest a Americii de Nord.

În cazul El Niño, efectele sunt adesea asociate cu episoade de căldură mai intense la nivel global. Fenomenul apare atunci când apele din Pacificul tropical ecuatorial devin neobișnuit de calde.

Această încălzire provoacă schimbări importante în circulația vânturilor și în distribuția precipitațiilor. În prezent, mase de apă mai caldă decât normalul se deplasează sub suprafața oceanului din Pacificul tropical vestic spre cel estic. Specialiștii consideră că acest proces ar putea fi un semn timpuriu al apariției unui episod El Niño. Totuși, prognozele climatice rămân încă incerte.

Analizele realizate de centrele de monitorizare din SUA și Australia indică faptul că actuala La Niña, relativ slabă, se va diminua în lunile următoare. Experții estimează că, pentru o perioadă, vor domina condiții „ENSO neutre”, în care nici El Niño, nici La Niña nu influențează puternic sistemul climatic. Dacă tendința actuală continuă, un episod El Niño ar putea apărea spre sfârșitul verii sau în toamnă.

Care sunt șansele ca El Niño să se transforme într-un „Super El Niño”

Modelele climatice analizate de meteorologi arată că fenomenul El Niño ar putea evolua semnificativ în lunile următoare. În anumite condiții, acesta s-ar putea transforma chiar într-un episod foarte puternic. Pentru ca acest scenariu să devină realitate, vânturile comerciale care suflă din est spre vest de-a lungul ecuatorului trebuie să slăbească. Astfel, apele calde din Pacificul vestic ar putea să se deplaseze spre est și să ajungă la suprafață.

Până acum, această schimbare nu s-a produs constant, însă numeroase modele computerizate indică faptul că situația s-ar putea modifica în perioada următoare. Unele simulări climatice, inclusiv cele realizate de cunoscuta suită europeană de prognoză, indică un scenariu mai intens. Acestea sugerează că El Niño s-ar putea transforma într-un fenomen extrem, numit „Super El Niño”, până spre sfârșitul toamnei.

Dacă acest scenariu s-ar confirma, sezonul uraganelor din Atlantic ar putea fi mai calm decât de obicei. Explicația ține de intensificarea fenomenului numit wind shear. Acesta reprezintă diferențe de viteză și direcție ale vântului la altitudini diferite, care pot împiedica formarea și dezvoltarea furtunilor tropicale și a uraganelor. În același timp, anii dominați de El Niño tind să ridice temperatura medie globală la suprafață. Acest fenomen poate amplifica efectele încălzirii climatice provocate de activitatea umană. Un episod puternic ar putea împinge temperaturile planetei către noi recorduri și ar putea accelera fenomene precum albirea coralilor sau alte dezechilibre ecologice.

Totuși, meteorologii avertizează că previziunile pentru El Niño sunt mai puțin sigure în această perioadă a anului. Motivul este așa-numita „barieră de predicție a primăverii”. În această etapă, evoluția fenomenului este dificil de estimat. Specialiștii compară situația cu încercarea de a face prognoze într-o ceață densă. Prognozele devin mai clare abia atunci când apar suficiente date pentru a contura o imagine mai precisă asupra evoluției viitoare.

