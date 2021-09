Situație inedită în Parlamentul European: Comisarul european Margrethe Vestager tricota în timp ce șefa ei prezenta starea Uniunii (VIDEO)

Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurență, tricota liniștită în Parlamentul European de la Strasbourg în timp ce Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, susținea discursul anual despre starea Uniunii.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a fost filmată de televiziunea UE, însă rămâne neclar ce anume tricota.

Politicianul danez Margrethe Vestager spunea în 2018 că „tricotatul te menține concentrat”.

EU tech chief Margrethe Vestager knitted as the Commission chief Ursula von der Leyen gave a policy speech in Strasbourg https://t.co/khlo5kJr3S pic.twitter.com/1bHDNutyID

— Reuters (@Reuters) September 15, 2021