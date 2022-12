Șoigu s-a prefăcut că vizitează linia frontului. Unde a fost, de fapt, ministrul rus al apărării (VIDEO)

„Vizita” pretinsă a ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, pentru „înaintarea poziţiilor ruse” în Ucraina s-a dovedit a fi la mai mult de 80 de kilometri distanţă de linia frontului în Crimeea ocupată de Rusia, a informat RFE/RL.

Șoigu a susținut că a inspectat „pozițiile avansate ale Rusiei” în părțile ocupate de ruși din Ucraina pe 18 decembrie, scrie .

Atașând un scurt videoclip cu Shoigu într-un elicopter militar, Ministerul rus al Apărării a susținut că a vorbit cu trupele despre evaluarea actuală a câmpului de luptă „în prima linie” și la un „post de comandă”.

Citând informații cu sursă deschisă, RFE/RL a spus că tranșeele din videoclipul presupusei vizite a lui Șoigu au fost localizate în satul Armiansk din Crimeea ocupată de ruși.

Shoigu inspected the grouping of troops in the zone of the special operation in Ukraine

The Minister of Defense of Russia made a working visit to the territory of the Southern Military District:

— /Spriter/ (@Spriter0000)