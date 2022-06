Soldații ceceni, virali în mediul online după ce au împușcat inamicul invizibil din tufișuri (VIDEO)

Un videclip filmat de serviciul de propagandă al lui Ramzan Kadîrov, distribuit pe canalul Nexta TV, îi surprinde pe luptătorii ceceni în timp ce trag cu armele spre tufișuri. Clipul de 40 de secunde îi surprinde pe combatanți mergând de-a lungul unui drum, într-o locație neprecizată.

Filmarea ar putea fi realizată într-o zonă de război, căci pe fundal se aude zgomotul tirurilor de artilerie. Cadrul surprinde șapte militari, patru desfășurați pe partea stângă a drumului, iar trei pe partea dreaptă, potrivit

La un moment dat, unul dintre ceceni începe să tragă în tufișurile din dreapta sa. Ceilalți militari încep să procedeze la fel.

De remarcat este faptul că „inamicul” aflat în tufișuri nu răspunde la rândul său cu foc de armă și nici nu se manifestă altfel.

