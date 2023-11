Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a explodat din nou după lansare

Elon Musk a încercat din nou să lanseze cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată, însă miliardarul.

Cu toate acestea, SpaceX a numit tentativa „un al doilea test de zbor integrat palpitant”, felicitând echipa pe contul său de Twitter.

a eşuat în spaţiu la câteva minute după ce a decolat

Chiar dacă zborul ar fi trebuit să dureze o oră și jumătate, la mai puțin de zece minute după decolare partea superioară a rachetei s-a desprins de propulsor și .

Echipa de control de la sol a anunțat ulterior că s-a pierdut contactul cu racheta.

La bordul acesteia nu se afla niciun echipaj. În plus era planificat să meargă în spațiu și apoi să aterizeze în apropiere de Hawaii.

După cele întâmplate, Elon Musk susține că testul realizat din baza din Texas a fost unul reușit, având în vedere că racheta a zburat la înălțime mai mare decât încercarea eșuată din luna aprilie.

Congrats to the teams who made progress on today’s flight test.

Spaceflight is a bold adventure demanding a can-do spirit and daring innovation. Today’s test is an opportunity to learn—then fly again.

Together and will return humanity to the Moon, Mars & beyond.

— Bill Nelson (@SenBillNelson)