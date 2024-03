Starul rock Steve Harley a murit. Solistul trupei Cockney Rebel s-a stins din viață la 73 de ani

Steve Harley, solistul trupei de britanice de glam rock Cockney Rebel a murit la vârsta de 73 de ani. În ultima perioadă, a fost nevoit să anuleze mai multe concerte din cauza problemelor medicale.

Solistul trupei Cockney Rebel, Steve Harley, a murit „liniștit la domiciliul său”

Steve Harley, autorul hitului „Make Me Smile (Come Up and See Me)”, a fost în turneu până de curând, dar a fost nevoit să anuleze mai multe concerte în ultima vreme. Acesta suferea de cancer și se afla sub tratament.

Solistul trupei rock Cockney Rebel a murit „liniștit la domiciliul său”, a transmis fiica sa.

„Știm că va fi regretat profund de numeroși oameni din întreaga lume”, a adăugat ea, potrivit Agerpres.

Melodia „Make Me Smile (Come Up and See Me)” a fost vândută în peste 1,5 milioane de exemplare în întreaga lume. În 1975 a ocupat primul loc în topurile britanice, fiind preluată de 120 de ori de trupe precum Duran Duran sau Erasure.

De asemenea, patru single-uri și două albume ale trupei de glam rock Cockney Rebel au ajuns în top 10 în .