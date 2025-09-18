Statele Unite sunt pe cale să piardă o bătălie strategică în fața , în cel mult zece ani. Rapoartele specialiștilor sunt îngrijorătoare pentru administrația de la Washington.

Rapoarte îngrijorătoare pentru Statele Unite

Un raport elaborat și publicat de Federaţia Spaţială Comercială estimează că Statele Unite vor pierde supremaţia în cursa pentru cucerirea în favoarea Chinei. Potrivit documentului, industria spațială chineză se află într-o creștere rapidă și constantă, urmând să devanseze America în următorii cinci, maxim zece ani, relatează Live Science. Avertismentul este menit să îngrijoreze administrația condusă de Donald Trump.

Noul anunț vine la câteva zile după ce, într-o audiere a Comisiei pentru Comerţ a Senatului american, s-a discutat despre probabilitatea ca Beijingul să învingă Washingtonul într-o cursă pentru a retrimite oamenii pe Lună. Fostul director al , Jim Bridenstine, le-a spus senatorilor că foarte dificil ca America să mai depășească China.

El a spus că acest lucru ar fi posibil doar dacă recentele reduceri record la bugetul agenției ar fi anulate. E greu de crezut că Donald Trump va accepta o astfel de măsură.

Ce arată raportul Federaţiei Spaţiale Comerciale

Federaţia Spaţială Comercială, un grup de advocacy care susţine investiţiile în industria spaţială comercială din SUA, a publicat raportul intitulat „Redshift”. Documentul, care are 112 pagini, conţine informaţii dintre cele mai recente despre resursele alocate programului spațial de China și despre misiunile pe care le pregătește.

Se vorbește despre capacitatea sporită a Beijingului de a trimit misiuni exploratorii în Sistemul Solar în condițile creșterii spectaculoase a investițiilor. De asemenea, sunt prezentate date despre noua staţie spaţială a ţării, megaconstelaţiile de sateliţi şi despre planurile Chinei de a vizita şi coloniza Luna.

„China nu se grăbeşte doar să recupereze terenul pierdut – ci şi stabileşte ritmul, dereglementează şi, uneori, redefineşte cum arată leadershipul pe şi deasupra Pământului. (…) Ascensiunea spaţială a Chinei – propulsată de o politică disciplinată, investiţii strategice şi progrese tehnologice radicale – a redesenat fundamental domeniul în care este disputată puterea globală”, au scris autorii raportului.

Statele Unite pierd cursa pentru revenirea pe Lună

Una dintre problemele ridicate în raport este că taikonauţii chinezi ar putea ajunge pe Lună înaintea astronauţilor americani. Misiunile Artemis ale NASA au fost amânate în mod repetat, parţial din cauza problemelor recente cu racheta Starship a SpaceX, care nu este sigură. În prezent, NASA îşi propune o nouă aselenizare cu echipaj uman până în 2027.

Pe de altă parte, China a continuat să atingă „etape majore” în planul de a trimite astronauţi pe Lună până în 2030. Acest misiuni urmăresc cartografierea suprafeţei selenare, returnarea pe Pământ a unor mostre lunare istorice şi construirea propriilor rachete supradimensionate.

China intenţionează să construiască o bază lunară complet operaţională, echipată cu un reactor nuclear autonom, încă din 2035. Acest lucru ar putea ajuta ca această țară să revendice minereuri selenare valoroase. Mai mult, o astfel de reușită i-ar conferi un avantaj în cursa pentru trimiterea de echipaje umane pe Marte, a relatat recent site-ul Space.com.

De asemenea, China și-a propus să domine orbita joasă a Pământului, datorită staţiei sale spaţiale Tiangong, care a fost recent finalizată. Tiangong va deveni singura staţie spaţială majoră de stat aflată în funcţiune după ce Staţia Spaţială Internaţională (ISS) va fi dezafectată la sfârşitul acestui deceniu. NASA nu are planuri de a înlocui direct ISS, deşi o serie de companii comerciale plănuiesc construcția propriilor stații spațiale.

China își construiește propria rețea de sateliți

China va lansa propriile megaconstelaţii de sateliţi care vor rivalza cu reţeaua „Starlink” a SpaceX. De asemenea, Beijingul intenţionează să construiască un sistem orbital pentru captarea energiei solare. De asemenea, China vrea să lanseze propria versiune a Telescopului Spaţial James Webb.

Raportul mai arată că, în teren, China deține şase porturi spaţiale operaţionale, ceea ce-i va permite să crească rapid numărul de rachete pe care le poate lansa în spațiu. Autorii documentului susțin că, mai alarmant decât aceste aspecte este că specialiștii chinezi îndeplinesc toate aceste sarcini simultan.

Care este secretul succesului Chinei

Raportul susține că toate aceste succese, în cursa spațială, constă în creşterea finanţării, în special, pentru companiile comerciale. Acestea au primit sprijin din partea guvernului pentru a sprijini Administraţia Spaţială Naţională a Chinei (CNSA). Regimul de la Beijing a investit 2,86 miliarde de dolari în proiecte spaţiale comerciale, anul trecut. Suma este de 17 ori mai mare decât cea investită în 2016, respectiv 164 de milioane de dolari.

Totodată, autorii documentului vorbesc despre disponibilitatea Chinei de a colabora cu alte naţiuni pentru a-şi atinge obiectivele, inclusiv cu Rusia, India şi Japonia. Această abordare, supranumită iniţiativa „Drumul Mătăsii Spaţiale”, a permis Beijingului să deruleze peste 80 de proiecte cu parteneri internaţionali. O astfel de abordare a erodat influenţa SUA.

„Statele Unite au încă un avans astăzi în multe domenii ale spaţiului. (…) Dar chinezii avansează foarte repede şi sunt pe cale să ne depăşească în următorii cinci până la zece ani dacă nu facem ceva”, a declarat Dave Cavossa, preşedintele .