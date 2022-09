Stupoare la Moscova după succesele contraofensivei ucrainene. Propagandiștii ruși au ajuns să se certe între ei, în direct la TV, cine sunt vinovații (VIDEO)

Politicienii și așa-zișii jurnaliști ruși, responsabili de propagandă la televiziunile rusești, au ajuns să se certe în direct cu privire la înregistrat de armata lor pe frontul din Ucraina.

, demarată la începutul acestei luni, a prins avânt în weekend, iar apărătorii pe care trupele rusești s-au chinuit luni de zile să le acapareze. Tensiunea e tot mai mare la Moscova și încep să se caute vinovații.

„Cei care l-au convins pe președintele Putin că operațiunea militară specială va fi rapidă și de succes, că nu vom lovi civilii, că trupele noastre, alături de kadîroviți, vor aduce ordinea, acești oameni ne-au tras pe sfoară pe toți”, a susținut Boris Nadejdin, fost deputat al Dumei de Stat.

Acesta a continuat, dând de înțeles că Vladimir Putin a fost indus în eroare: „Cineva i-a spus că ucrainenii se vor preda, că vor fugi sau că vor să se alăture Rusiei. Cineva trebuie să-i fi spus. Ei au spus lucrurile astea și la televizor”.

Nadejdin a mai precizat că Rusia trebuie să se trezească, să înțeleagă cu ce forță se confruntă, de fapt, în Ucraina și că aceasta nu va putea fi învinsă cu sursele limitate ale unui „operațiuni speciale”.

Întrebat dacă sugerează decretarea mobilizării generale, el a răspuns că e nevoie de „discuții de pace cu privire la oprirea războiului” și rezolvarea problemelor politice. Ulterior, Boris Nadejdin a insistat că Moscova trebuie să decreteze mobilizarea generală sau să iasă din Ucraina.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn’t working in Russia’s favor.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)