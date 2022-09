Cum i-au păcălit rușii pe ucraineni, pe frontul din Harkov? Sfârșitul războiului ar putea fi aproape

Sunt zile decisive pentru războiul din Ucraina. Armata lui Volodimir Zelenski a avansat aproximativ 150 de kilometri în teritoriul cucerit de ruși de la invadare și a recucerit două puncte strategice din zona Harkov.

Contraofensiva fulgerătoare a ucrainenilor i-a luat prin surprindere pe ruși, care au rupt-o la fugă, lăsând în urma toată muniția și armamentul din dotare. Ministerul rus al Apărării recunoaște retragerea de la Izium și Bara-kLia, dar susține că a dorit să păcălească inamicul, pentru a-și putea reloca trupele în Donbas.

Într-o declarație publicată de mass-media de stat RIA Novosti, ministerul a afirmat că s-a luat decizia de a „regrupa trupele rusești.

„Pentru a atinge obiectivele declarate ale operaţiunii militare speciale pentru eliberarea Donbassului, s-a decis regruparea forţelor ruse staţionate lângă Balakleia şi Izium pentru a spori eforturile în direcţia Doneţk. În ultimele trei zile a fost derulată o operaţiune de reorganizare şi redistribuire a grupării Izium-Balakleia în Republica Populară Doneţk”, a transmis Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

Top story: : ‘Here’s the full statement from Russian Defence Ministry spokesman Igor Konashenkov on the decision to „regroup” troops from Balakliya and Izyum ‘ , see more

— Ziobelo (@1964tonino)