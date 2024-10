SUA îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu o ingerinţă rusă în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova

Cetateni din Republica Moldova voteaza in cadrul alegerilor prezidentiale si pentru referendumul de includere a intentiei de aderare a Moldovei la Uniunea Europeana in Constitutia Moldovei, in sectiile deschise in Bucuresti, 20 octombrie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea