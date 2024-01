SUA și Marea Britanie, atacuri aeriene asupra Yemen / Rebelii Houthi spun că vor continua să lovească navele din Marea Roșie. Iran și Hezbollah condamnă acțiunile occidentale (FOTO, VIDEO)

SUA și Regatul Unit au efectuat lovituri aeriene și cu rachete asupra zonelor din Yemen pe care le controlează rebelii Houthi, încercând să oprească atacurile pe care le lansează aceștia asupra navelor din Marea Roșie, au anunțat autoritățile de la Washington și Londra, potrivit .

În atacul din timpul nopții au fost implicate forțe americane și britanice, care au beneficiat de sprijin din Australian, Bahrain, Canada și Țările de Jos, a precizat președintele SUA, Joe Biden.

„Aceste lovituri sunt un răspuns direct la atacurile Houthi fără precedent împotriva navelor maritime internaționale din Marea Roșie, inclusiv la utilizarea de rachete balistice antinavă pentru prima oară în istorie”, a subliniat Joe Biden.

„Aceste atacuri au pus în pericol personalul american, marinarii civili și pe partenerii noștri, periclitând comerțul și amenințând libertatea de navigație”, a continuat el.

Președintele SUA s-a arătat gata să autorizeze noi atacuri asupra Yemen dacă atacurile Houthi asupra transportului maritim nu încetează.

„Nu voi ezita să dispun noi măsuri pentru a ne proteja poporul și libera circulație a comerțului internațional, după cum este necesar”, a adăugat liderul american.

