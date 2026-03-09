B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe »  Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială

 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 22:17
 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
Aleksei Navalnîi. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Moscow City Court Press Service
Cuprins
  1. Detalii despre raportul de autopsie de 270 de pagini
  2. Ce dovezi au scos la iveală susţinătorii lui Aleksei Navalnîi 
  3. Reacția Rusiei față de acuzațiile internaționale

Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi  au publicat detalii din autopsia oficială a opozantului rus, care a murit într-o colonie penitenciară în urmă cu doi ani.

Detalii despre raportul de autopsie de 270 de pagini

Maria Pevcik, membră a echipei disidentului, a precizat, pe platforma X, că documentul de 270 de pagini a fost făcut public cu acordul familiei pentru a contracara eventualele manipulări ale presei de stat de la Moscova.

Expertiza medico-legală a fost întocmită la mijlocul anului 2024 și s-a aflat în posesia familiei în ultimele 18 luni. Deși documentul a fost văzut de specialiști, echipa opozantului a criticat dur calitatea acestuia.

„Conţinutul său nu îndeplineşte niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat Maria Pevcik.

Ce dovezi au scos la iveală susţinătorii lui Aleksei Navalnîi 

În timp ce autoritățile ruse susțin că moartea a survenit din cauze naturale, familia și aliații săi afirmă că acesta a fost ucis la ordinul lui Vladimir Putin. Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi au menționat existența unor analize de laborator care ar indica prezența unei substanțe neurotoxice, scrie digi24.

„Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic. Rezultatele arătau o toxină cunoscută de la broaştele „săgeată” sud-americane”.

Reacția Rusiei față de acuzațiile internaționale

Moscova a respins categoric toate afirmațiile familiei și ale politicienilor occidentali, notificând Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice despre obiecțiile sale. De asemenea, susţinătorii lui Aleksei Navalnîi amintesc că Rusia neagă inclusiv tentativa de otrăvire cu Noviciok din anul 2022.

Prin publicarea acestor date, apropiații disidentului încearcă să mențină atenția asupra circumstanțelor decesului petrecut pe 16 februarie 2024. Această toxină foarte puternică este folosită de triburile indigene din America de Sud, în săgeți sau în arbalete, atunci când vânează. Otrava este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Tags:
Citește și...
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Externe
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
Externe
Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
Externe
Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
Externe
Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO
Externe
Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
Externe
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Externe
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”
Externe
Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Externe
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Ultima oră
22:51 - Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
22:45 - Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
22:14 - Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
22:07 - Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
21:38 - Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
21:35 - Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
21:28 - Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
21:04 - Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
21:01 - Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”