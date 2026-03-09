Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat detalii din autopsia oficială a opozantului rus, care a murit într-o colonie penitenciară în urmă cu doi ani.

Detalii despre raportul de autopsie de 270 de pagini

Maria Pevcik, membră a echipei disidentului, a precizat, pe platforma X, că documentul de 270 de pagini a fost făcut public cu acordul familiei pentru a contracara eventualele manipulări ale presei de stat de la Moscova.

Expertiza medico-legală a fost întocmită la mijlocul anului 2024 și s-a aflat în posesia familiei în ultimele 18 luni. Deși documentul a fost văzut de specialiști, echipa opozantului a criticat dur calitatea acestuia.

„Conţinutul său nu îndeplineşte niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat Maria Pevcik.

Уже несколько человек рассказали мне, что ряд СМИ готовит на этой неделе «сенсационную публикацию» результатов вскрытия Алексея Навального — официальной судебно-медицинской экспертизы, проведённой в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России летом 2024 года. Я ставлю кавычки на слове… — Maria Pevchikh (@pevchikh)

Ce dovezi au scos la iveală susţinătorii lui Aleksei Navalnîi

În timp ce autoritățile ruse susțin că moartea a survenit din cauze naturale, familia și aliații săi afirmă că acesta a fost ucis la ordinul lui Vladimir Putin. Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi au menționat existența unor analize de laborator care ar indica prezența unei substanțe neurotoxice, scrie .

„Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic. Rezultatele arătau o toxină cunoscută de la broaştele „săgeată” sud-americane”.

Reacția Rusiei față de acuzațiile internaționale

Moscova a respins categoric toate afirmațiile familiei și ale politicienilor occidentali, notificând Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice despre obiecțiile sale. De asemenea, susţinătorii lui amintesc că Rusia neagă inclusiv tentativa de otrăvire cu Noviciok din anul 2022.

Prin publicarea acestor date, apropiații disidentului încearcă să mențină atenția asupra circumstanțelor decesului petrecut pe 16 februarie 2024. Această toxină foarte puternică este folosită de triburile indigene din America de Sud, în săgeți sau în arbalete, atunci când vânează. Otrava este de 200 de ori mai puternică decât morfina.