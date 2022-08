Susținătorii lui Trump ameninţă cu război civil după descinderea FBI la Mar-a-Lago

Comunităţile conservatoare MAGA, QAnon, panourile cu mesaje de extremă-dreapta precum și canalele Telegram s-au aprins luni seară cu apeluri la un răspuns violent împotriva a ceea ce unii americani văd ca un atac politic dirijat din partea administrației Biden, afirmă sursa citată.

La câteva ore de la acţiunea FBI, termenul „război civil” era repetat pe Twitter și sute de susținători ai lui Trump se adunaseră la Mar-a-Lago motivând că sunt acolo pentru a-l proteja pe fostul președinte.

Opozanţii îl acuză pe Trump că a incitat spiritele

Opozanţii lui Trump susţin că reacţiile vin ca reacţie la „limbajul tipic incitator” al fostului președinte: „După ce am colaborat şi am cooperat cu agenţiile guvernamentale relevante, acest raid neanunţat în casa mea nu era necesar şi nici adecvat. Acestea sunt vremuri întunecate pentru naţiunea noastră, în condiţiile în care frumoasa mea casă din Mar-A-Lago, în Palm Beach, Florida, este în prezent asediată, vizată de un raid şi ocupată de un grup mare de agenţi FBI. Nu i s-a mai întâmplat aşa ceva până acum unui preşedinte al Statelor Unite”, a declarat fostul preşedinte, citat de The Associated Press.