Talibanii sărbătoresc cu focuri de artificii un an de la retragerea trupelor americane din Afganistan. Sute de islamiști au dansat înarmați, în timp ce strigau „Moarte Americii!”

Talibanii au marcat împlinirea unui an de la retragerea completă a trupelor americane din Afganistan, miercuri, cu focuri de artificii și dansuri. Regimul fundamentalist de la Kabul a cerut, din nou, după un an de la preluarea puterii, să fie recunoscut de comunitatea internațională drept administrația legitimă a țării.

Liderii guvernului taliban s-au reunit marţi noaptea, dar abia miercuri dimineaţa au „inundat” reţelele de socializare cu mesaje de „libertate fericită!”.

Ultimul avion militar american a decolat de pe aeroportul din Kabul în noaptea de 30 august 2021, cu un minut înainte de miezul nopţii, declanşând chiar în acea dimineaţă de 31 august, de „ziua eliberării”, manifestări de bucurie în capitala afgană, cu focuri de armă trase în aer de talibani.

First of ‘s withdrawal from …. Firework in Kabul ,celebration by Taliban

Această zi a fost declarată sărbătoare legală de utorităţile de la Kabul, noul regim taliban a organizat o defilare militară în fosta bază americană din Bagram, potrivit EFE.

Celebrările au început pe 15 august. Acum un an, la această dată, luptătorii în Kabul pentru a lua controlul ţării, după căderea guvernului susţinut de SUA.

Noaptea trecută, pe străzi s-au strâns sute de islamişti şi de trecători, care au dansat înarmaţi în timp ce strigau „Moarte Americii!” şi fluturau steagul alb pe care era înscrisă Shahada, mărturisirea de credinţă în islam, notează

One year ago today, the last American troops left .

A year later, the celebrated. The three major TV networks ignored the anniversary. And gave no public remarks.

Joe Biden might want you to forget, but we will never forget.

