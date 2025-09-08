B1 Inregistrari!
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne

B1.ro
08 sept. 2025, 19:34
Foto: Pixabay

Letonia, care și-a manifestat de-a lungul timpului susținerea pentru Ucraina, a înăsprit regulile de ședere pentru cetățenii ruși. Cei care nu au solicitat un permis de ședere sau nu au îndeplinit condițiile pentru primirea unui astfel de document vor fi nevoiți să părăsească țara.

Cuprins:

  1. Până când trebuie să părăsească țara cetățenii ruși fără permis de ședere
  2. Ce condiții trebuie să îndeplinească cetățenii ruși pentru a rămâne în Letonia
  3. Câți ruși au permis de ședere în Letonia

Până când trebuie să părăsească țara cetățenii ruși fără permis de ședere

Șefa departamentul de migrație al Letoniei, Maira Rose, a declarat că departamentul pe care îl conduce le-a adus la cunoștință la peste 800 de cetățeni ruși fără permis de ședere că vor trebui să părăsească țara până la data de 13 octombrie.

„Am trimis scrisori la 841 de cetățeni ruși care nu au solicitat permis de ședere și nu au promovat examenul de limbă de stat. Ei trebuie să părăsească țara până pe 13 octombrie”, a precizat oficialul.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cetățenii ruși pentru a rămâne în Letonia

Pentru a obține permisul de ședere în Letonia, cetățenii Federației Ruse sunt obligați să confirme cunoașterea limbii de stat la un nivel nu mai mic de A2. Primele astfel de examene s-au susținut în 2023, atunci când doar 46% dintre participanți au trecut testele. Restul au primit timp suplimentar pentru a-l relua, potrivit Adevărul.

În aceeași situație se află acum și aproximativ 2.000 de cetățeni ruși, care trebuie să redea examenul pentru permis de ședere până la finalul acestei luni. În caz contrar, vor trebui să părăsească teritoriul țării.

Pe lângă examenul de limbă letonă, cetățenii ruși trebuie să îndeplinească o nouă cerință, aceea de a avea un pașaport biometric modern.

Câți ruși au permis de ședere în Letonia

Potrivit datelor oficiale, înainte de începerea războiului în Ucraina, 51.000 de cetățeni ai Federației Ruse cu permis de ședere locuiau în Letonia. În prezent, numărul lor este de 45.000.

