Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018

În timp ce restul lumii se pregătește de finalul lui 2025, Etiopia a pășit abia în anul 2018. Pe 11 septembrie, etiopienii au celebrat Enkutatash, sărbătoarea tradițională a Anului Nou, care coincide cu sfârșitul sezonului ploios. Atmosfera a fost marcată de parade, dansuri, cântece populare și procesiuni religioase în bisericile ortodoxe etiopiene, informează .

Enkutatash înseamnă „darul bijuteriilor” și, pe lângă semnificația de început de an, simbolizează fertilitatea pământului și reînnoirea vieții.

De ce are Etiopia un calendar diferit

Etiopia urmează calendarul etiopian sau Ge’ez, derivat din cel alexandrin și strâns legat de tradițiile Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Acest calendar are 13 luni: 12 luni a câte 30 de zile și o a 13-a lună, Pagumē, cu 5 zile (6 în anii bisecți).

Noul an începe întotdeauna în septembrie, aproape de echinocțiul de toamnă. Sistemul este cu aproximativ 7 ani și 8 luni „în urmă” față de calendarul gregorian, deoarece fixează nașterea lui Iisus Hristos mai târziu decât calculul folosit în Occident, notează .

De unde provine decalajul de 7–8 ani față de restul lumii

În secolul al VI-lea, călugărul roman Dionysius Exiguus a stabilit anul nașterii lui pe baza căruia s-a creat ulterior calendarul gregorian. Etiopienii au folosit însă o cronologie diferită, considerând că evenimentul s-a petrecut mai târziu. Această diferență s-a păstrat până azi, pentru că Etiopia nu a adoptat reforma gregoriană din 1582, spre deosebire de multe state europene.

Ce rol are religia în menținerea acestui calendar

Calendarul etiopian este strâns legat de Biserica Ortodoxă Etiopiană, una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume. Sărbătorile religioase și viața comunităților se desfășoară exclusiv după acest sistem. De aceea, pentru etiopieni, trecerea în noul an are atât o valoare spirituală, cât și culturală.

Ce alte particularități are Etiopia

Etiopia nu doar că a păstrat propriul calendar, dar are și un sistem unic de măsurare a timpului. Ziua începe la ora 6 dimineața (ora gregoriană), astfel că ceea ce în alte țări este ora 7 dimineața, în Etiopia corespunde cu ora 1.

Această țară este și singura din Africa care nu a fost complet colonizată, fapt care i-a permis să-și păstreze tradițiile și instituțiile intacte, inclusiv sistemul propriu de măsurare a timpului.

Cum trăiesc etiopienii între două calendare

Deși autoritățile folosesc calendarul gregorian în relațiile internaționale, populația se ghidează aproape exclusiv după cel etiopian în viața de zi cu zi. Astfel, evenimentele internaționale, actele oficiale și colaborările externe se fac pe baza calendarului global, în timp ce sărbătorile și viața internă rămân ancorate în tradiția locală.