Țările NATO, îngrijorate de relația dintre Orban și Putin: „Stă alături de un om vinovat de crime împotriva umanității în Ucraina”

Îngrijorarea ambasadorilor țărilor NATO în Ungaria despre legăturile întreținute de Ungaria cu Rusia a fost discutată joi, 19 octombrie, la Budapesta, în pofida războiului din Ucraina, relatează Agerpres.

În marja Forumului internațional „O centură, un drum”, premierul naționalist Viktor Orban s-a întâlnit marți, 17 octombrie, cu președintele Vladimir Putin.

Un purtător de cuvânt al ambasadei SUA la Budapesta a declarat că acesta a fost subiectul principal al întâlnirii, potrivit AFP.

„Suntem cu toţii îngrijoraţi că premierul ungar se întâlneşte cu preşedintele Putin, în timp ce Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei”, a spus ambasadorul american în Ungaria, David Pressman.

Un alt motiv de îngrijorare este faptul că „Ungaria a ales să coopereze” cu Kremlinul în acest mod, a menționat Pressman, în timp ce a denunțat utilizarea de către Orban a sintagmei „operațiune militară”, care făcea referire la războiul Rusiei în Ucraina.

În caz de necesitate, „vom împărtăşi aliaţilor noştri preocupările noastre în materie de securitate”, a adăugat Pressman.

Într-o postare pe Twitter (X), ambasadorul american l-a criticat pe premierul ungar, spunând că „stă alături de un om ale cărui forţe sunt responsabile de crime împotriva umanităţii în Ucraina”.

Hungary’s leader chooses to stand with a man whose forces are responsible for crimes against humanity in Ukraine, and alone among our Allies. While Russia strikes Ukrainian civilians, Hungary pleads for business deals.

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary)