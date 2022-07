Taxiuri aeriene între insulele din Grecia. Costul pe kilometru este comparabil cu un serviciu de transport convențional (VIDEO)

Autoritățile din Grecia au anunțat pe 13 iulie un plan revoluționar ce are în vedere introducerea taxiurilor aeriene, care reprezintă vehicule cu dimensiuni mici și cu aterizare verticală, pentru călătorii pe continent sau între insule.

Orama Ventures a anunțat că un grup de jucători mondiali din domeniul aviației, turismului și ospitalității au avut o înțelegere în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de care este nevoie pentru intrarea și operarea până în 2026 în Grecia a eVTOL (Electric, Vertical Take Off and Landing), conform

Taxiuri aeriene între insulele din Grecia

EVTOL-urile au capacitatea de decolare și , fără să fie nevoie de existența unei piste. De asemenea, pot transporta până la șase pasageri cu emisii zero și nu emit foarte mult zgomot. Cât despre costul călătoriei, se pare că un cost pe kilometru complet este asemenea cu cel al unui taxi convențional.

Aceste aeronave cu sisteme de propulsie electrică, vor fi deservite de terminale verticale de decolare și aterizare. Ele în spații deschise care oferă această posibilitate, sau pe acoperișurile clădirilor disponibile în acest sens.

Orama Ventures LLC este filiala de investiții a O Lifestyle International, cu sediul în Luxemburg, iar primul său partener local ales în acest sens a fost Firma greacă de construcții Aktor.

Aceasta filială are în vedere continuarea achiziționării proprietăților de care este nevoie și procedurile de licențiere pentru construirea primelor Vertiporturi în 2023, conform ekathimerini.com.