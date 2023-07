Teroare în vestul Germaniei. Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis la întâmplare

Un atac armat a avut loc sâmbătă în orașul Bad Honningen din vestul Germaniei. Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis o persoană și a rănit mai multe altele. Forțele de ordine au anunțat suspectul a fost deja arestat, potrivit

Autoritățile din landul Renania-Palatinat nu au furnizat încă detalii despre identitatea persoanei ucise, identitatea atacatorului sau starea de sănătate a răniților.

One dead and a number of injured as a result of a knife attack in western Germany

