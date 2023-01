The Independent: Lista de recomandări pentru city break în 2023 / Timișoara e și ea în ierarhie

Publicația The Independent a publicat la începutul acestui an o listă cu recomandări turistice pentru 2023. Cei pasionați de vacanțe scurte, de tipul celor city break, trebuie să știe care sunt cele mai populare locuri care merită vizitate de-a lungul acestui an.

Prirntre destinațiile alese se află și un oraș din România, care a atras atenția specialiștilor în turism. Este vorba despre Timișoara, care a devenit recent

Timișoara, o destinație de luat în calcul pentru vacanțele din 2023

În lista publicației The Independent în ceea ce privește recomandările pentru city break-uri în 2023 se regăsește și Timișoara.

Orașul de pe Bega ar putea deveni mai cunoscut pe plan extern odată ce deține titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2023. Acest titu obținut îi conferă posibilitatea de a găzdui mai multe programe culturale, precum expoziții de artă, târguri de carte, concerte de muzică clasică și altele, notează

În plus, publicația notează faptul că Timișoara are clădiri în stil baroc și piețe istorice, plus festivaluri de muzică de mare succes.

Ce destinații de city break sunt recomandate pentru 2023

Pe lista întocmită de cei de la The Independent, pe lângă Timișoara se mai află Valencia (Spania), Helsinki (Finlanda), Baku (Azerbaijan), Liverpool (Marea Britanie), Istanbul (Turcia), Valletta (Malta), Miami (USA) și Cadiz (Spania).