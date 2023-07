Tiffany Chen, partenera celebrului actor Robert De Niro a fost diagnosticată cu paralizie Bell postnatală: „Nu puteam să mă hrănesc”

Tiffany Chen, partenera , a dezvăluit într-un interviu acordat că se confruntă cu probleme de sănătate după nașterea fiicei lor, Gia Virginia Chen De Niro, în luna aprilie.

Iubita lui Robert De Niro a fost diagnosticată cu paralizie Bell postnatală

Robert De Niro, actorul american în vârstă de 79 de ani, a devenit tată pentru a șaptea oară în luna aprilie. Cu toate acestea, este primul copil pe care îl are cu partenera sa, Tiffany Chen, în vârstă de 45 de ani și instructor de arte marțiale. Într-un interviu exclusiv acordat emisiunii „CBS Mornings”, Tiffany Chen a vorbit despre lupta sa cu paralizia Bell, o afecțiune temporară care afectează mușchii feței, adesea cauzând căderea sau paralizia unei părți a acesteia. Chen a suferit de afectarea ambelor părți ale feței. Paralizia Bell este declanșată de inflamarea nervului facial și, deși cauza exactă nu este cunoscută, se crede că este asociată cu infecțiile virale, scrie News.ro.

Potrivit Institutului Național pentru Tulburări Neurologice și Accidente Vasculare Cerebrale din SUA, Paralizia Bell afectează aproximativ 40.000 de persoane în fiecare an. Există mai mulți factori de risc asociați acestei afecțiuni, printre care se numără sarcina, preeclampsia, obezitatea, hipertensiunea, diabetul și afecțiunile respiratorii superioare. Chen, femeia care a născut recent, a descris simptomele inițiale pe care le-a experimentat după întoarcerea acasă. Ea a observat o senzație neobișnuită la nivelul limbii, care apoi s-a transformat treptat în furnicături și amorțeală. „Ulterior, am simțit ceva ciudat cu fața mea. Nu înțelegeam această senzație pe care o aveam. Era o senzație ciudată”, a povestit ea.

Ea a descris senzația ca şi cum faţa „se topea”

Pe măsură ce zilele treceau, starea lui Chen se înrăutățea, conducând la un colaps și la deteriorarea feței sale. Era ca şi cum faţa „se topea pe sine”, a descris ea senzaţia. , situația a devenit insuportabilă, ajungând la punctul în care nu mai putea să mănânce. „Am încercat să mănânc. Am pus o furculiță în gură, dar totul mi-a ieșit. Nu puteam să mă hrănesc. Și apoi am început să vorbesc cu dificultate”, a continuat Chen. Realizând gravitatea stării sale, Chen a contactat medicul său, care a sfătuit-o să se prezinte imediat la spital. „Când am ajuns la spital, îmi pierdusem complet controlul asupra funcțiilor feței”, a dezvăluit ea.

Interviul complet cu Tiffany Chen, în care aceasta va aborda impactul titlurilor din tabloide asupra expresiilor sale faciale și sprijinul pe care l-a primit din partea lui Robert De Niro în timpul problemelor sale de sănătate, va fi difuzat în emisiunea „CBS Mornings” vineri, 14 iulie.