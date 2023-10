Theo Rose și-a revenit spectaculos după naștere. Cum a reușit să scape de kilogramele acumulate în sarcină

Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste din țară, a devenit recent mamă și radiază de fericire. Artista în vârstă de 25 de ani și Anghel Damian, iubitul ei în vârstă de 31 de ani după această binecuvântare și savurează din plin primele momente alături de copilul lor.

Theo Rose și-a revenit spectaculos după naștere

Theo Rose trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei. Se pare că după operația de cezariană, cântăreața a reușit să se pună pe picioare spectaculos de bine.

De curând, vedeta a dezvăluit că are 50 de kilograme. Cu toate acestea, vergeturile sunt cele care dau bătăi de cap tinerei mămici.

„Cred ca la cezariană, pe masa de operație, am scăpat de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să rămân cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap!

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!”, a spus Theo Rose într-un InstaStory, notează .

Theo Rose are ajutoare de nădejde

De când a venit pe lume micuțul Sasha Ioan, Theo Rose , deoarece beneficiază de un sprijin și o susținere deplină din partea celor din jur.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: „Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine”, aș fi zis: „ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit?” Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh…

Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, pe Instagram.