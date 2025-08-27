Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia

Românii investesc masiv în Halkidiki și Thassos, dar specialiștii avertizează: „Fără consultanță, riscurile sunt uriașe”

Tot mai mulți români aleg Grecia atunci când vine vorba de achiziția unei case de vacanță sau a unei investiții imobiliare. Proximitatea, frumusețea plajelor și stilul de viață relaxat fac din Grecia o destinație ideală pentru a-ți împlini visul de a avea o locuință la malul mării.

Însă entuziasmul poate duce la greșeli costisitoare. „Am văzut cumpărători entuziasmați care s-au grăbit să semneze fără verificări și au întâmpinat probleme juridice sau financiare. Grecia este o piață prietenoasă, dar trebuie să o tratezi cu seriozitate”, avertizează

De ce aleg românii Grecia?

În ultimii ani, Grecia a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru cumpărătorii români. Zonele de Nordul Greciei, Halkidiki și Thassos se află în topul preferințelor, atât pentru proximitatea față de România, cât și pentru prețurile încă accesibile.

„Grecia oferă un echilibru rar: un stil de viață mediteranean, costuri mai reduse decât în Spania sau Italia și accesibilitate rutieră din România. Tocmai de aceea, interesul românilor a crescut spectaculos”, explică Daniel Pînzaru.

Cele mai frecvente greșeli ale cumpărătorilor

Lipsa verificărilor juridice

În Grecia există încă proprietăți cu probleme de moștenire, intabulare incompletă sau restricții urbanistice. Fără avocat local, riști să cumperi o proprietate cu litigii.

Subestimarea costurilor reale

Pe lângă prețul de vânzare, cumpărătorii trebuie să includă taxe notariale, impozite și comisioane – care ajung la 7-10% din valoarea tranzacției.

Alegerea zonei greșite

Cumpărătorii care nu își stabilesc clar scopul (vacanță, investiție sau relocare) pot face alegeri neinspirate.

Încrederea oarbă în anunțurile imobiliare online

Fotografiile pot fi înșelătoare. Vizita la fața locului și evaluarea infrastructurii sunt obligatorii.

Evitarea consultanței specializate

„Poate cea mai mare greșeală este ideea că te descurci singur. Piața grecească are particularități și capcane pe care doar specialiștii le cunosc”, atrage atenția Daniel Pînzaru.

Pașii corecți pentru o tranzacție sigură

Specialiștii recomandă câțiva pași obligatorii pentru o achiziție fără probleme:

obținerea numărului fiscal (AFM) și deschiderea unui cont bancar local,

verificarea juridică și cadastrală prin avocat,

semnarea antecontractului și contractului final la notar,

înscrierea proprietății în registrul funciar.

Imobiliaregrecia.ro – singura agenție imobiliară cu exclusivitate pe Grecia de Nord

Dacă visezi la o casă de vacanță pe malul mării, alegerea agenției potrivite este esențială. imobiliaregrecia.ro este singura agenție românească cu exclusivitate pe Grecia de Nord – Halkidiki și Thassos, zonele preferate de cumpărătorii români.

Echipa oferă consultanță completă – juridică, financiară și imobiliară, astfel încât procesul de cumpărare să fie lipsit de riscuri și surprize. Proprietățile listate sunt verificate și sigure, fie că este vorba de vânzări case pe plajă Grecia, pentru vacanțe sau .

„Noi nu vindem doar case, ci oferim liniștea și siguranța că ai făcut o investiție corectă, verificată și potrivită scopului tău”, subliniază reprezentanții agenției.

Cu o echipă de agenți imobiliari specializați în Grecia, cumpărătorii români beneficiază de sprijin în fiecare etapă – de la alegerea imobilului până la semnarea contractului și intabularea finală.

Pentru cele mai bune oferte și consultanță specializată, accesează și transformă-ți visul în realitate. Piața imobiliară din Grecia este plină de oportunități – important este să le alegi pe cele sigure.