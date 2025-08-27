B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia

Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia

George Lupu
27 aug. 2025, 16:20
Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia
Foto: Pixabay

Românii investesc masiv în Halkidiki și Thassos, dar specialiștii avertizează: „Fără consultanță, riscurile sunt uriașe”

Tot mai mulți români aleg Grecia atunci când vine vorba de achiziția unei case de vacanță sau a unei investiții imobiliare. Proximitatea, frumusețea plajelor și stilul de viață relaxat fac din Grecia o destinație ideală pentru a-ți împlini visul de a avea o locuință la malul mării.

Însă entuziasmul poate duce la greșeli costisitoare. Am văzut cumpărători entuziasmați care s-au grăbit să semneze fără verificări și au întâmpinat probleme juridice sau financiare. Grecia este o piață prietenoasă, dar trebuie să o tratezi cu seriozitate”, avertizează Daniel Pînzaru, General Manager Premier International.

De ce aleg românii Grecia?

În ultimii ani, Grecia a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru cumpărătorii români. Zonele de Nordul Greciei, Halkidiki și Thassos se află în topul preferințelor, atât pentru proximitatea față de România, cât și pentru prețurile încă accesibile.

  • Case pe plajă pentru vacanțe în familie
  • Apartamente pentru închiriere în regim turistic
  • Vile pentru relocare sau pensionare

Grecia oferă un echilibru rar: un stil de viață mediteranean, costuri mai reduse decât în Spania sau Italia și accesibilitate rutieră din România. Tocmai de aceea, interesul românilor a crescut spectaculos”, explică Daniel Pînzaru.

Cele mai frecvente greșeli ale cumpărătorilor

  1. Lipsa verificărilor juridice

În Grecia există încă proprietăți cu probleme de moștenire, intabulare incompletă sau restricții urbanistice. Fără avocat local, riști să cumperi o proprietate cu litigii.

  1. Subestimarea costurilor reale

Pe lângă prețul de vânzare, cumpărătorii trebuie să includă taxe notariale, impozite și comisioane – care ajung la 7-10% din valoarea tranzacției.

  1. Alegerea zonei greșite

Cumpărătorii care nu își stabilesc clar scopul (vacanță, investiție sau relocare) pot face alegeri neinspirate.

 

 

  1. Încrederea oarbă în anunțurile imobiliare online

Fotografiile pot fi înșelătoare. Vizita la fața locului și evaluarea infrastructurii sunt obligatorii.

  1. Evitarea consultanței specializate

„Poate cea mai mare greșeală este ideea că te descurci singur. Piața grecească are particularități și capcane pe care doar specialiștii le cunosc”, atrage atenția Daniel Pînzaru.

Pașii corecți pentru o tranzacție sigură

Specialiștii recomandă câțiva pași obligatorii pentru o achiziție fără probleme:

  • obținerea numărului fiscal (AFM) și deschiderea unui cont bancar local,
  • verificarea juridică și cadastrală prin avocat,
  • semnarea antecontractului și contractului final la notar,
  • înscrierea proprietății în registrul funciar.

Imobiliaregrecia.ro – singura agenție imobiliară  cu exclusivitate pe Grecia de Nord

Dacă visezi la o casă de vacanță pe malul mării, alegerea agenției potrivite este esențială. imobiliaregrecia.ro este singura agenție românească cu exclusivitate pe Grecia de Nord – Halkidiki și Thassos, zonele preferate de cumpărătorii români.

Echipa oferă consultanță completă – juridică, financiară și imobiliară, astfel încât procesul de cumpărare să fie lipsit de riscuri și surprize. Proprietățile listate sunt verificate și sigure, fie că este vorba de vânzări case pe plajă Grecia, apartamente în Grecia pentru vacanțe sau vile de lux cu vedere la mare.

„Noi nu vindem doar case, ci oferim liniștea și siguranța că ai făcut o investiție corectă, verificată și potrivită scopului tău”, subliniază reprezentanții agenției.

Cu o echipă de agenți imobiliari specializați în Grecia, cumpărătorii români beneficiază de sprijin în fiecare etapă – de la alegerea imobilului până la semnarea contractului și intabularea finală.

Pentru cele mai bune oferte și consultanță specializată, accesează imobiliaregrecia.ro și transformă-ți visul în realitate. Piața imobiliară din Grecia este plină de oportunități – important este să le alegi pe cele sigure.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Externe
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Externe
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Externe
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Externe
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
Externe
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Externe
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Externe
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Externe
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Ultima oră
18:38 - Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
18:30 - Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
18:23 - Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
18:05 - Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
18:01 - Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
17:35 - Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
17:33 - România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
17:27 - Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
17:07 - Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
17:00 - Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit