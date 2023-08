Tragedie feroviară! Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat (VIDEO)

Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și aproximativ 100 rănite în urma deraierii unui tren în sudul Pakistanului, informează .

Se pare că mai multe vagoane ale trenului Hazara Express s-au răsturnat lângă gara Sahara din Nawabshah, care se află la aproximativ 275 km de orașul Karachi.

A train has derailed in Pakistan near the southern town of Nawabshah, killing at least 30 people and injuring more than 60.

Potrivit ministrului căilor ferate, Saad Rafiq, investigațiile inițiale arată că trenul se deplasa cu viteză normală, astfel încât motivele accidentului feroviar nu sunt încă cunoscute.

Principalele spitale din Nawabshahah și zonele învecinate din provincia Sindh au declarat stare de urgență, iar comunicațiile feroviare din regiune au fost suspendate.

At least 30 were killed and over 80 injured after as many as 10 bogies of Havelian bound Hazara Express derailed today near Sahara in Sindh’s Nawabshah district, 275 kilometres away from .

