Situația de securitate din sudul Libanului se degradează pe măsură ce retorica politică și acțiunile militare se intensifică. Declarațiile recente ale liderului Hezbollah vin într-un context deja marcat de operațiuni armate și poziții ireconciliabile.

Ce avertismente transmite liderul Hezbollah

Secretarul general al Hezbollah, Naim Qassem, a lansat acuzații directe privind existența unui plan extins de dominație regională care ar include și teritorii libaneze, informează . Discursul său reflectă o escaladare clară a retoricii în raport cu Israelul și aliații săi.

„Nu mai este un secret că există un proiect periculos israeliano-american, Israelul Mare, care se bazează pe ocupare şi expansiune de la Eufrat până la Nil, inclusiv Libanul”, a denunţat acesta într-un comunicat oficial.

El a susținut că mișcarea pe care o conduce nu are alternative reale în fața acestor scenarii, prezentând confruntarea ca fiind inevitabilă. Mesajul indică o poziționare fermă împotriva oricărei forme de cedare teritorială sau politică.

„A devenit clar că avem două opţiuni: ori ne predăm şi renunţăm la pământul nostru, la demnitate, la suveranitate şi la viitorul generaţiilor viitoare, ori confruntarea şi rezistenţa inevitabile împotriva ocupaţiei pentru a împiedica atingerea obiectivelor sale”, a adăugat Qassem.

Ce se întâmplă în sudul Libanului

Declarațiile vin în paralel cu o nouă ofensivă terestră lansată de armata israeliană în sudul Libanului, unde luptele continuă să se intensifice. Indiciile privind o posibilă ocupație de durată alimentează temerile privind extinderea conflictului.

În acest context, liderul Hezbollah a cerut mobilizarea tuturor actorilor interni, inclusiv a instituțiilor statului și a diferitelor comunități religioase. El a subliniat că unitatea internă ar putea funcționa ca un factor de descurajare în fața presiunilor externe.

„Unitatea naţională va descuraja inamicul să ne ocupe ţara”, a argumentat Naim Qassem, insistând că divergențele interne pot fi gestionate ulterior.

Poziția sa include și o critică implicită la adresa deciziilor guvernamentale anterioare, care au limitat activitățile armate ale Hezbollah. În viziunea sa, aceste măsuri ar trebui reconsiderate în actualul context de securitate.

De ce sunt respinse negocierile

Pe fondul conflictului, autoritățile libaneze încearcă să promoveze inițiative diplomatice pentru încetarea ostilităților, inclusiv prin posibile negocieri cu . Totuși, această abordare este respinsă categoric de conducerea Hezbollah.

„Când se propune un monopol al armelor (din partea statului) pentru a linişti Israelul în timp ce ocupaţia şi agresiunea continuă, se face un pas către dispariţia Libanului şi realizarea visului Israelului Mare”, a avertizat liderul organizației, potrivit stiripesurse.ro.

El consideră că dezarmarea ar slăbi capacitatea de apărare a țării, mai ales în condițiile în care conflictul rămâne activ. Din această perspectivă, orice compromis este perceput drept un risc strategic major.

Ce planuri anunță Israelul pentru regiune

De cealaltă parte, oficialii israelieni au transmis semnale clare privind intenția de a controla zone extinse din , până la râul Litani. Această poziție marchează o schimbare importantă în discursul public al autorităților de la Tel Aviv.

Ministrul apărării Israel Katz a declarat că armata va menține controlul asupra unor puncte strategice și va crea o zonă tampon defensivă. Măsura ar implica restricții severe privind prezența civililor în regiunile considerate sensibile.

În același timp, avertismentele adresate guvernului libanez indică presiuni suplimentare pentru dezarmarea Hezbollah, pe fondul continuării atacurilor cu rachete și drone.