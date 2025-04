Trimisul special american Steve Witkoff compară Palatul Elysée cu vila lui Trump (VIDEO)

Franța a găzduit joi discuții la nivel înalt cu privire la situația din Ucraina și securitatea acesteia, pentru prima dată. Este pentru prima dată de când președintele Donald Trump a preluat Casa Albă când oficiali de rang înalt americani, ucraineni și europeni se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul prezidențial Steve Witkoff s-au alăturat altor oficiali ucraineni și europeni de top la palatul prezidențial francez – Palatul l’Élysée. Un videoclip de la întâlnire face furori pe internet, în care Witkoff poate fi auzit comparând luxosul Palat l’Élysée cu reședința lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din Florida.

The state of play: Steve Witkoff compares l’Élysée Palace in Paris to Donald Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida.

“It’s fabulous what it looks like. He (Trump) actually works on it himself. He’s like an architect.”



