Președintele american Donald Trump a adormit de mai multe ori în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului, informează .

Trump a adormit în timpul ședinței Guvernului

Trump a fost surprins dormind în timp ce secretarul de stat Marco Rubio îi lăuda politica externă. Președintele stătea lăsat pe spate în scaun, cu ochii închiși. Deodată, brusc, s-a mișcat, s-a îndreptat în scaun și s-a uitat la Rubio.

Mai apoi, Trump a părut să ațipească și când Rubio făcea o glumă despre sezonul de playoff din fotbalul universitar. Membrii Guvernului au râs, dar președintele n-a mișcat mai deloc.

Donald Trump a mai adormit apoi în timpul discursurilor susținute de secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer.

BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump has fallen asleep during his own cabinet meeting. This is so embarrassing. — Democratic Wins Media (@DemocraticWins)

Ședința Cabinetului a avut loc după ce un articol din New York Times, care analiza aparițiile lui Trump, a generat noi întrebări despre vârsta și rezistența lui. Trump a replicat lăudându-și „examenul fizic perfect” și luând în derâdere, în modul în care arată reporterul.