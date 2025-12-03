B1 Inregistrari!
Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)

Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 09:04
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump a adormit de mai multe ori în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului, informează CNN.

Trump a adormit în timpul ședinței Guvernului

Trump a fost surprins dormind în timp ce secretarul de stat Marco Rubio îi lăuda politica externă. Președintele stătea lăsat pe spate în scaun, cu ochii închiși. Deodată, brusc, s-a mișcat, s-a îndreptat în scaun și s-a uitat la Rubio.

Mai apoi, Trump a părut să ațipească și când Rubio făcea o glumă despre sezonul de playoff din fotbalul universitar. Membrii Guvernului au râs, dar președintele n-a mișcat mai deloc.

Donald Trump a mai adormit apoi în timpul discursurilor susținute de secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer.

Ședința Cabinetului a avut loc după ce un articol din New York Times, care analiza aparițiile lui Trump, a generat noi întrebări despre vârsta și rezistența lui. Trump a replicat lăudându-și „examenul fizic perfect” și luând în derâdere, în stilul caracteristic, modul în care arată reporterul.

