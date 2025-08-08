Președintele Donald Trump a semnat în secret o directivă care autorizează intervenția armatei americane împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, considerate de administrația sa organizații teroriste, potrivit și .

Această decizie deschide calea pentru operațiuni militare directe în afara granițelor, o abordare fără precedent într-un domeniu gestionat anterior de forțele de ordine.

Cuprins:

Care sunt cartelurile desemnate teroriste de către președintele american

Cum s-a schimbat directiva privind implicarea armatei

Ce spun specialiștii

Ce spune Președinta Mexicului despre această idee

Carteluri precum MS-13, Tren de Aragua și Cartelul de los Soles legat de regimul Maduro din Venezuela au fost oficial catalogate ca organizații teroriste.

Aceste grupări sunt acuzate de trafic de droguri, violență extremă și de reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a .

Deși americană a fost implicată anterior în misiuni de sprijin pentru operațiuni antidrog, noua directivă schimbă radical abordarea, permițând inclusiv capturarea sau eliminarea membrilor acestor grupări.

Specialiștii în drept internațional și constituțional își pun semne de întrebare privind legalitatea unor astfel de acțiuni, în lipsa unei aprobări din partea Congresului și fără consimțământul statelor implicate.

Unii avertizează că ar putea exista riscuri de încălcare a legislației privind omorurile sau arestările neautorizate.

Trump a făcut din lupta împotriva drogurilor și a imigrației ilegale o prioritate în al doilea mandat, promițând inclusiv desfășurarea de forțe speciale în regiune.

Propunerea sa de a interveni militar în Mexic a fost respinsă de guvernul de la Ciudad de Mexico.