Donald Trump s-a supărat extrem de tare pe Spania. Președintele SUA i-a cerut omologului său finlandez să discute cu guvernul spaniol pentru a crește cheltuielile pentru apărare. Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a afirmat că Spania ar trebui „dată afară” din NATO din cauza insuficiente. Declarația a fost făcută joi, în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, informează .

Donald Trump dorește ca Spania să se angajeze cât mai curând posibil să majoreze cheltuielile pentru apărare la o sumă echivalentă cu 5% din PIB și amenință că o va expulza din NATO, dacă nu va face acest lucru.

De ce s-a supărat Donald Trump pe Spania

În timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a afirmat că, la reuniunea NATO de la Haga din iunie anul trecut, cei 32 de aliați s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare de la 2% la 5%.

„Am avut un participant întârziat. Era Spania. Trebuie să-i sunăm și să aflăm de ce au rămas în urmă”, i-a spus Trump președintelui Finlandei, Alexander Stubb, cu care a avut o întâlnire bilaterală.

„Nu au nicio scuză să nu o facă. Dar e în regulă. Poate ar trebui să-i dați afară din NATO”, a spus el la o conferință de presă la Casa Albă.

Spania a fost unul dintre actorii cheie la recentul summit NATO din cauza reticenței sale de a crește cheltuielile pentru securitate de la 2% la 5% din PIB. Poziția Spaniei aproape a deraiat summitul, la care toate țările s-au angajat să cheltuiască mai mult pentru apărare. Cu toate acestea, au existat unele nuanțe. Premierul spaniol Pedro Sánchez a reușit să salveze aparențele modificând comunicatul final, astfel încât obiectivul de 5% a fost menținut în general, dar cu o interpretare flexibilă. Astfel, Sánchez va putea aloca procentul din PIB pe care îl consideră necesar apărării, cu condiția să respecte Obiectivele de Capacitate Militară (MCO) aprobate de miniștrii apărării NATO pe 5 iunie.

De atunci, Spania, care a fost una dintre țările Alianței care au alocat cele mai puține resurse apărării în raport cu PIB-ul său, și-a mărit alocările bugetare pentru acest domeniu, reprezentând acum 2% din PIB-ul său, o sumă apropiată de 30 de miliarde de euro, mai mult decât investește anual în infrastructură.

Ce l-a deranjat pe Donald Trump

Comentariul lui Trump nu a fost o coincidență. Trump pare să fie foarte conștient de poziția Spaniei privind cheltuielile pentru apărare. În timpul ultimului summit NATO, el a făcut mai multe referiri la poziția administrației Pedro Sánchez de a nu cheltui mai mult pentru apărare.

„Avem o problemă cu Spania. Există întotdeauna o problemă cu Spania. Spania nu este de acord. Ceea ce este foarte nedrept față de noi, ceilalți”, a spus el vara trecută. De fapt, Trump a făcut aluzie la Spania de două ori în timpul întâlnirii sale cu președintele finlandez, căruia i-a spus să discute cu guvernul spaniol pentru a obține un angajament privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. „Cred că va trebui să începeți să discutați cu Spania”, i-a spus Trump lui Stubb, cu care a menținut o relație cordială de când cei doi lideri s-au întâlnit în timp ce jucau golf în Palm Beach, Florida, acum cinci luni.

De atunci, cei doi au legat o prietenie care i-a determinat să se sune și să-și trimită mesaje frecvent. În acea atmosferă relaxată, Trump a spus: „Singura țară care nu a făcut-o (să crească cheltuielile militare la 5%), singura țară NATO care nu a făcut-o este Spania. Și înțelegeți importanța acestui lucru, nu-i așa?” a subliniat el.