Președintele american Donald Trump a anunțat că a cerut amânarea vizitei sale de stat în China, programată inițial la finalul lunii martie. Decizia vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care afectează agenda diplomatică globală și relațiile dintre marile puteri.

Vizita în China, pusă pe pauză

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a solicitat Beijingului amânarea vizitei sale oficiale, care urma să aibă loc în perioada 31 martie – 2 aprilie. Liderul de la Casa Albă a subliniat însă că relația sa cu rămâne una solidă, scrie Agerpres.

„Vreau să fiu aici din cauza războiului” din Orientul Mijlociu, a explicat președintele american într-un schimb de idei cu jurnaliștii în Biroul Oval, adăugând: „Am cerut amânarea acesteia cu aproximativ o lună”.

Vizita fusese pregătită de mai multe luni și urma să includă o întâlnire importantă cu președintele chinez Xi Jinping, în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii ale lumii.

Războiul din Orientul Mijlociu schimbă prioritățile

Conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns la a 19-a zi, influențează nu doar agenda diplomatică a Washingtonului, ci și echilibrul relațiilor internaționale. Situația tensionată din regiune pare să fi devenit o prioritate pentru administrația americană.

Donald Trump a declarat că Beijingul „ar trebui să ne mulțumească” pentru ofensiva declanșată, prezentată de liderul american drept o garanție pentru securitatea globală pe termen lung.

În același timp, Washingtonul încearcă să mobilizeze atât aliații, cât și China pentru a contribui la reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran – un punct strategic esențial pentru transportul petrolului.

Presiuni asupra Chinei și calcule energetice

Într-un interviu acordat Financial Times, Donald Trump a sugerat că amânarea vizitei ar putea fi legată și de răspunsul Chinei la solicitările americane privind implicarea în criză.

Datele arată că peste jumătate din importurile maritime de țiței ale Chinei provin din Orientul Mijlociu, majoritatea tranzitând strâmtoarea Ormuz. Înainte de izbucnirea conflictului, peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinație China.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a vorbit la rândul său despre o posibilă amânare, invocând motive „logistice”, nu presiuni politice.

Reacția Beijingului

Autoritățile chineze au confirmat că dialogul cu Washingtonul continuă. „China și Statele Unite rămân în comunicare cu privire la vizita președintelui Trump”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian.

Beijingul a criticat atât atacurile americano-israeliene asupra Iranului, cât și acțiunile Teheranului împotriva statelor din Golf. Oficialii chinezi au făcut apel la calm, Lin Jian reiterând că „toate părțile să înceteze imediat operațiunile militare”.

Ce urmează

Potrivit experților, China ar putea face față mai ușor crizei energetice datorită rezervelor sale strategice. Totuși, este puțin probabil ca Beijingul să se opună direct Statelor Unite, preferând o abordare echilibrată.