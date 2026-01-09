B1 Inregistrari!
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”

09 ian. 2026, 07:33
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Trump: „Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor”
  2. Presiuni asupra Mexicului în lupta împotriva traficului de droguri
  3. Reacții după capturarea lui Nicolás Maduro
  4. Operațiuni controversate în Caraibe și Venezuela

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor începe atacuri „terestre” împotriva cartelurilor de droguri, în contextul unor atacuri recente asupra unor ambarcațiuni maritime în Caraibe și Pacific. Liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii privind zonele vizate.

Trump: „Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor”

Într-un interviu acordat postului Fox News, Donald Trump a afirmat că administrația sa intenționează să intensifice acțiunile militare împotriva cartelurilor de droguri, pe care le consideră responsabile pentru instabilitatea regională, conform Agerpres.

„Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi și să te uiți la ce s-a întâmplat în acea țară”, a declarat președintele american.

Trump nu a precizat unde vor avea loc aceste operațiuni, dar declarațiile sale vin pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Washington și mai multe state din regiune.

Presiuni asupra Mexicului în lupta împotriva traficului de droguri

Duminică, președintele american a cerut Mexicului „să se mobilizeze”, după luni de presiuni exercitate asupra vecinului său din sud în ceea ce privește combaterea traficului de droguri și dezechilibrele din balanța comercială.

Trump a mai afirmat că a îndemnat-o pe președinta mexicană Claudia Sheinbaum să permită Statelor Unite să trimită forțe americane pe teritoriul Mexicului pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în țară.

Potrivit liderului de la Casa Albă, această propunere a fost respinsă de Sheinbaum, care a refuzat în trecut orice intervenție militară străină.

Reacții după capturarea lui Nicolás Maduro

Sâmbătă, forțele americane i-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, acuzați de autoritățile americane de „narcoterorism” și de importul de „tone de cocaină”.

În acest context, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a reacționat public, afirmând: „Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările care îl alcătuiesc”.

Operațiuni controversate în Caraibe și Venezuela

Statele Unite au desfășurat în vara anului trecut o importantă forță militară în Caraibe și au bombardat ambarcațiuni provenite din Venezuela, în numele combaterii traficului de droguri. Legalitatea acestor operațiuni a fost contestată de experți, ONG-uri și oficiali ai Națiunilor Unite.

Până în prezent, administrația americană nu a furnizat dovezi care să arate că navele vizate transportau droguri.

La finalul lunii decembrie, Donald Trump a declarat că SUA au distrus în Venezuela o zonă de ancorare folosită de ambarcațiuni acuzate de implicare în traficul de droguri.

