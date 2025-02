Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu , „probabil în Arabia Saudită”. Cei doi au avut o conversație telefonică de aproximativ o oră și jumătate au convenit să inițieze negocierile pentru pacea în Ucraina.

Președintele american a declarat, jurnaliștilor, în Biroul Oval al Casei Albe că va fi în contact cu Vladimir Putin în principal prin telefon. În cele din urmă, cei doi intenționează să aibă și o întâlnire față în față. Deși s-au invitat reciproc, la Moscova și Washington, cel mai probabil se vor vedea în Arabia Saudită.

Totodată, Donald Trump a mai declarat că eforturile de a adera la NATO sunt irealizabile. În acest fel, a contrazis poziţia de susţinere pe care administraţia anterioară, a lui Joe Biden (2021-2025) a adoptat-o faţă de Kiev, relatează EFE. El se raliază, astfel poziției lui Vladimir Putin care a spus în repetate rânduri că Ucraina nu trebuie să adere la NATO.

„Nu cred că este fezabil”, a răspuns Trump la o întrebare a jurnaliștilor despre aspiraţiile Ucrainei de a adera la Alianţa Atlantică.

De asemenea, a spus că anticipează o încetare a focului într-un viitor nu prea îndepărtat. Totodată, a subliniat că, la un moment dat, vor fi necesare alegeri în Ucraina. Trump a făcut aceste declarații după ce a purtat discuții telefonice cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

I had a meaningful conversation with . We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)