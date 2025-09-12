Recent, mai mulți protestatari au dat buzna în restaurant în care Donald Trump și alți lideri politici americani luau masa. Grupul de manifestanți a strigat mesaje pro-Palestina, acuzându-l pe liderul de la Casa Albă de genocidul care are loc în Gaza.

Ce mesaje au scandat protestatarii

Un grup de protestatari au dat buzna în care Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, dar și alte persoane de la conducerea Americii luat parte. Aceștia au scandat mesaje acuzatoarea la adresa lui Donald Trump, făcându-l responsabil de genocidul care are loc în Gaza, dar și de nenorocile din alte zone ale lumii, inclusiv America. Ba mai mult, ei l-au comparat cu un Hitler al zilelor noastre.

„Eliberați DC! Eliberați Palestina! Trump este un Hitler al zilelor noastre”, a fost mesajul scandat de protestatari, potrivit unui videoclip postat în mediul online.

La începutul videoclipului se pot distinge voci ale oamenilor din restaurant care huiduie mulțimea nervoasă, dar totodată, se pot vedea și clienți ai restaurantului care aplaudă pe ritmul scandărilor.

„Care vrei să fie moștenirea pe care o lași?”, se aude întrebându-l o fată din grupul de protestari.

„Terorizează comunități in DC. Terorizează comunități în Gaza și peste tot în lume”, se aude o altă voce strigând.

Ce reacție a avut Donald Trump la vederea protestatarilor

Auzind scandările, Trump se apropie de grupul de protestatari. După câțiva pași, se oprește, privește zâmbitor mulțimea care lansează acuzații la adresa lui și dă din cap.

La un moment dat, face semn agenților de securitate să dea afară din locație grupul de manifestanți, spunând: „Haideți, mergeți!”.

Cine este responsabil de protestul din restaurant

Grupul activist feminist Code Pink Alert și-a asumat responsabilitatea pentru protestul din restaurant, scriind în dreptul filmării surprinse în timpul manifestației: „Activiștii noștri au întrerupt cina la care luau parte Trump, Vance, Hegseth, Rubio, și alți membrii de cabinet. Ei se ospătau în timp ce oamenii din Gaza mor de foame.

Trump este un Hitler al zilelor noastre.

Eliberați DC! Eliberați Palestina! Opriți-vă din a teroriza comunități din întreaga lume”.

Cu ce ocazie a fost organizată cina la care a luat parte Trump

Recent, Trump a dat startul unei campanii de desfășurare a Gărzii Naționale și federalizarea forțelor de poliție din capitală SUA. Vizita lui la restaurant a venit în contextul în care președintele SUA nu contenește din a lăuda inițiativa desfășurării de forțe în Washington, susținând că această mișcare a contribuit semnificativ la creșterea siguranței în zonă.

„Ne aflăm chiar în centrul orașului Washington, care, după cum știți, în ultimul an a fost un loc foarte nesigur – în ultimii 20 de ani – iar acum practic nu mai există criminalitate”, a declarat Donald Trump înainte de a intra în restaurantul, adăugând că că nu ar fi stat „în mijlocul străzii” în urmă cu doar câteva luni.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a spus după finalizarea cinei că Trump „și echipa sa s-au delectat cu crab, creveți, salată, friptură și ”.

Ce a spus Trump despre criminalitatea din Washington

Deși Trump laudă acțiunea de mobilizare a forțelor armate și de ordine în Washington, susținând că astfel rata criminalității s-a redus semnificativ, cifrele îl contrazic. În realitate, rata infracționalității din DC se afla la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani încă dinainte ca președintele să trimită câteva mii de trupe.

În plus, se pare că jumătate dintre cazurile în care au intervenit agenții federali se rezumau la infracțiuni minore, cum ar fi consumul de marijuana și consumul de în public, a arătat o analiză realizată de Reuters, citată de .

De asemenea, autoritățile au părut puse în dificultate de cazuri mai grave, cum ar fi cele care vizează arme și droguri, nereușind să obțină suficiente probe pentru a susține acuzațiile.