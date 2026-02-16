Administrația condusă de Donald Trump încearcă să reactiveze dialogul cu Teheranul, într-un moment de tensiune majoră în regiune. Jared Kushner și Steve au primit mandatul de a reprezenta Washingtonul în discuțiile privind programul nuclear iranian, într-o nouă tentativă de detensionare a relațiilor dintre cele două state.

Despre ce este vorba

Potrivit informațiilor confirmate de Casa Albă, emisarul american Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, vor ajunge în această săptămână la Geneva pentru a purta negocieri cu partea iraniană. Cei doi sunt considerați principalii negociatori ai liderului de la Washington în dosarul iranian, scrie Adevărul.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat că delegația SUA va participa la tratativele programate pentru 16 februarie.

Delegația iraniană, condusă de ministrul de Externe

De partea cealaltă a mesei negocierilor se va afla o delegație condusă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Acesta urmează să aibă, în marja reuniunii, întrevederi și cu oficiali din Elveția și Oman, precum și cu directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Autoritățile de la Teheran au precizat că discuțiile vor fi „indirecte” și se vor desfășura sub medierea Sultanatului Oman. Formula presupune transmiterea mesajelor prin intermediari, fără negocieri directe, față în față, între reprezentanții principali.

Dialog reluat după luni de confruntări

Reluarea contactelor vine după redeschiderea canalelor diplomatice la Muscat, pe 6 februarie, la câteva luni de la eșecul rundei anterioare de negocieri. Procesul fusese suspendat în iunie, pe fondul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel, conflict declanșat de atacuri israeliene asupra unor situri nucleare și militare iraniene.

Ulterior, și Statele Unite au efectuat bombardamente asupra unor instalații nucleare iraniene, escaladând și mai mult tensiunile din regiune.

Noua rundă de negocieri are loc într-un climat extrem de fragil. Washingtonul a avertizat anterior Teheranul cu privire la posibilitatea unei intervenții militare, în contextul reprimării violente a protestelor interne din Iran.

Discuții paralele privind Ucraina

Agenda delegației americane nu se oprește însă la dosarul iranian. După întâlnirile de la Geneva, Witkoff și Kushner ar urma să participe și la discuțiile privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, negocieri desfășurate sub mediere americană.