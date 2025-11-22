Negocieri, duminică, la Geneva, în Elveția, pe planul propus de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. vor fi reprezentate de seretarul de stat Marco Rubio şi Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump.

Negocieri la Geneva pe planul lui Trump

Delegațiile ucrainene, americane şi europene se vor întâlni, duminică, la Geneva pentru a discuta destinat opririi războiului din Ucraina, relatează AFP şi dpa. În Elveția va fi prezent consilierul pe probleme de securitate naţională al preşedintelui francez Emmanuel Macron, împreună cu omologii săi din Germania şi Regatul Unit.

Italia a anunţat că va trimite un oficial la discuţiile de duminică, alături de consilieri pe probleme de securitate naţională din ţările E3 şi din Uniunea Europeană, precum şi de oficiali americani şi ucraineni. Surse diplomatice au declarat că este vorba despre Fabrizio Saggio.

Informația cu privire la negocierile din Elveția a fost confirmată de la Kiev. Oficialii ucraineni au precizat că vor purta negocieri cu Statele Unite pentru a discuta planul Trump. Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret de înfiinţare a delegaţiei care va participa la procesul de negocieri cu Statele Unite, partenerii internaţionali ai Ucrainei şi cu reprezentanţii Rusiei.

Conform decretului, delegaţia de negocieri va fi condusă de șeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak. La Geneva urmează să meargă, printre alţii, Rustem Umerov, şefii serviciilor de securitate şi informaţii şi şeful Statului Major General. Practic va fi o delegaţie în esenţă militară.

Rubio și Witkoff vor reprezenta SUA

şi emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, sunt aşteptaţi la Geneva pentru a participa la negocieri cu oficialii ucraineni, a confirmat un oficial citat de AFP. Oficialul a afirmat că secretarul american al armatei, Daniel Driscoll, care s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit deja în Elveția.

Oficiali europeni sunt aşteptaţi, de asemenea, duminică în Elveţia, însă nu au fost oferite încă detalii cu privire la formatul discuţiilor.

Planul în 28 de puncte al lui Donald Trump este privit cu mare îngrijorare la Kiev. Documentul reia mai multe cerințe ale Rusiei. Ucraina trebuie să cedeze teritorii, inclusiv să se retragă din părţi din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit. De asemenea trebuie să-și reducă dimensiunea armatei şi să renunţe la ideea aderării la .