Externe » Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!

Trump vrea să fie evacuați imediat oamenii fără adăpost din Washington: N-o să fiu un tip drăguț!

Traian Avarvarei
11 aug. 2025, 08:49
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump a anunțat că vrea ca persoanele fără adăpost din Washington să fie mutate „imediat” de acolo, pentru că vrea ca americanii să aibă Capitala „mai sigură și mai frumoasă decât a fost vreodată”.

Cuprins

  • Ce a spus Trump despre evacuarea oamenilor fără adăpost din Washington
  • Ce nemulțumiri are Trump vizavi de modul în care arată Washingtonul

Ce a spus Trump despre evacuarea oamenilor fără adăpost din Washington

„Voi face Capitala noastră mai sigură și mai frumoasă decât a fost vreodată. Persoanele fără adăpost trebuie să se mute IMEDIAT. Vă vom oferi locuri de cazare, dar DEPARTE de Capitală.

Infractorilor, voi nu trebuie să vă mutați. Vă vom băga la închisoare, unde vă e locul.

Totul se va întâmpla foarte repede, la fel ca la graniță (cu imigranții). Am trecut de la milioane de oameni care intrau în țară, la ZERO în ultimele luni”.

Nu va fi niciun „Domnul tip de treabă”. Vrem Capitala noastră ÎNAPOI”, a transmis Donald Trump, pe Truth Social.

Ce nemulțumiri are Trump vizavi de modul în care arată Washingtonul

Președintele american urmează să vorbească despre inițiativa sa într-o conferință de presă, luni.

De altfel, Trump s-a plâns deja public de modul în care arată Washingtonul, care înregistra anul trecut 5.600 de persoane fără adăpost, potrivit Ministerului Locuinţelor.

„Sunt prea multe infracţiuni, graffiti, corturi pe pajişti, pe aceste pajişti magnifice!”, s-a plâns Donald Trump, în februarie.


